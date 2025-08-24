Seleção masculina de basquete vira contra Bahamas e avança às quartas da Americup

Bruno Caboclo marcou 5 pontos e pegou 4 rebotes. FIBA Americas / Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete garantiu classificação para as quartas de final da Americup ao vencer Bahamas por 84 a 66 neste domingo (24) em Manágua, na Nicarágua.

Os destaques do Brasil foram os armadores Yago Mateus (17 pontos e 2 assistências) e Alexey Borges (14 pontos e 8 assistências).

Além deles, Guilherme Deodato (13), Reynan (12) e Ruan (11) terminaram com mais de 10 pontos. O cestinha da partida foi Franco Miller, de Bahamas, com 19.

Comandado pelo técnico Aleksandar Petrovic, o Brasil havia vencido o Uruguai na estreia e fecha sua participação na fase de grupos contra os Estados Unidos na terça-feira, às 22h10 (de Brasília). Bahamas estreou com derrota para os EUA (105 a 94), mas forçou a prorrogação após empate em 84 a 84.

Como foi o jogo

Ruan marcou 11 pontos. FIBA Americas / Divulgação

Em busca de seu quinto título na competição, o Brasil começou o duelo com Bahamas muito mal, cometendo muitos erros e vendo os rivais ditando o ritmo da partida, aproveitando os contra-ataques e com bom aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. A seleção chegou a amargar uma desvantagem de 14 pontos (21 a 7). No decorrer do primeiro quarto, as bolas de três pontos de Bahamas passaram a perder eficiência, e o Brasil conseguiu encurtar a distância.

A primeira parte do jogo terminou com um belo arremesso do armador Alexey, que começou no banco e mudou o ritmo de jogo ao entrar em quadra. Ele marcou, de longa distância, a última cesta do primeiro quarto, que terminou 23 a 18 para Bahamas.

A seleção melhorou na defesa no segundo quarto, e o time de Bahamas continuava apostando nos tiros de três pontos, mas sem a mesma eficiência do início do jogo. O Brasil conseguiu empatar o jogo em 31 a 31 faltando pouco menos de cinco minutos para o fim do quarto. Ansiosos para comandar o placar pela primeira vez desde o 2 a 0, os brasileiros desperdiçaram ataques e viram os rivais abrirem 39 a 33.

A virada veio faltando 32 segundos para o término do segundo quarto, quando Yago Mateus acertou dois lances livres e fez 40 a 39. O Brasil terminou a primeira metade da partida com um ponto de vantagem.

O segundo tempo começou com o Brasil dominando as ações. Com o time bem postado defensivamente, as jogadas eram bem trabalhadas para que os atletas tivessem espaço e tempo para definir os lances, especialmente em arremessos de três pontos. A estratégia resultou em vantagem que chegou a 23 pontos para o time brasileiro, ao fim do terceiro quarto: 73 a 50.

No último quarto, o Brasil só precisou administrar o placar e ficou mais de cinco minutos sem marcar, mas fechou a vitória em 84 a 66.

Confira outros resultados da rodada: