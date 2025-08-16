Seleção feminina perde para o México, mas está nas quartas de final do basquete 3x3 do Pan Júnior

Brasileiras foram superadas pelas mexicanas. Tania Recalde / Asuncion 2025/Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete 3x3 está nas quartas de final dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Em Assunção, no Paraguai.

Neste sábado (16), apesar da derrota para o México, por 15 a 14, as meninas brasileiras ficaram com a segunda vaga do Grupo C e agora vão enfrentar o Chile. A partida ocorre ainda hoje, às 16h (de Brasília).

Se vencer a seleção chilena, o Brasil vai enfrentar quem passar de Canadá e Costa Rica, em uma das semifinais.

Contra as mexicanas, Vitória Moura (Paulistano-SP), com seis pontos, e Brenda Bleidão (AD Santo André-SP), que marcou quatro foram os destaques brasileiros.

Seleção masculina perde para Porto Rico e é eliminada

Emanuel foi destaque da seleção no torneio. Asuncion 2025 / Divulgação

Já a seleção masculina, que na estreia perdeu para o Canadá, foi derrotada por Porto Rico, por 20 a 17, e acabou eliminada na primeira fase.

O Brasil precisava vencer os porto-riquenhos para se classificar. Dessa forma, a seleção caribenha e o Canadá ficaram com as vagas nas quartas de final.