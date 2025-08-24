Esportes

Vaga garantida

Seleção feminina de vôlei leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial

Equipe brasileira venceu, de virada, por 3 sets a 2, parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13, neste domingo, na Tailândia

Estadão Conteúdo

