Seleção brasileira feminina de vôlei bate o México na estreia do Pan Júnior

Seleção brasileira é uma das favoritas ao ouro. Gustavo Rabelo / BHFoto/Divulgação/Voleysur

A seleção brasileira feminina de vôlei começou com vitória nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Neste domingo (10), em Assunção, no Paraguai, o time comandado por Marcos Miranda derrotou o México por 3 sets 1, parciais de 25/18, 21/25, 25/15 e 25/15, após 1h32min de partida.

Com o resultado, o Brasil está em segundo lugar no Grupo B, que teve a vitória da Costa Rica sobre o Paraguai por 3 a 0 (25/21, 25/21 e 25/11).

Na segunda rodada, a equipe brasileira vai encarar o Chile, que folgou na rodada. A partida acontecerá na segunda-feira (11), às 17h30 (de Brasília).

Destaques

O jogo foi o mais equilibrado de toda a rodada e a seleção brasileira cometeu muitos erros, 33 no total. Os 17 pontos de bloqueio contra sete das mexicanas acabou sendo o ponto positivo do time dirigido por Marcão.

A central Lívia, do Vôlei Brasília (DF), marcou 15 pontos (10 ataques e cinco bloqueios) e foi o destaque brasileiro em quadra.

Outros destaques foram a ponteira Maria Clara Andrade, que atua na Hampton University, na Florida (EUA), que marcou 14 pontos, a central Julliana Gandra (Sesc-Flamengo-RJ), que terminou com 12, a oposta Gabi Carneiro (Barueri-SP) que fez 11 e a ponta Ana Rüdiger (Minas Tênis Clube-MG) anotou 10 pontos.