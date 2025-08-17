Seleção brasileira feminina de rugby sevens está nas semifinais do Pan Júnior

Na estreia, contra o México, brasileiras venceram por 46 a 0. Ana Patricia / COB/Divulgação

A seleção brasileira feminina de rugby sevens está classificada para as semifinais dos Jogos Pan-Americanos Júnior. As Yarinhas, como a equipe sub-23 é chamada, avançaram em segundo lugar no Grupo B, após vencerem México (46 a 0) e Paraguai (57 a 0) e perderem para os Estados Unidos (19 a 5) neste sábado (16), no estádio Héroes de Curupauyti, casa do rugby paraguaio.

Em busca de uma medalha e de uma vaga direta nos Jogos Pan-americanos Lima 2027 – somente o campeão se classifica de forma antecipada –, o Brasil volta a campo neste domingo, às 11h40 (de Brasília), contra o Canadá.

— Sabíamos que seriam jogos difíceis, mas estamos felizes porque conseguimos desenvolver tudo aquilo que estávamos treinando e o que foi pedido. Fizemos bem o nosso trabalho e está sendo uma experiência incrível disputar o Pan Júnior — disse a capitã Heloiza Macedo, após a rodada tripla.

As brasileiras iniciaram a competição com duas vitórias tranquilas, consolidadas já nas etapas iniciais das partidas, o que permitiu à treinadora Rafaela Turola rodar o elenco e dar ritmo de jogo às atletas.