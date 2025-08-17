Seleção brasileira feminina de rugby sevens é ouro no Pan Júnior

Yarinhas garantiram vaga no Pan de 2027. Bruno Ruas / RuasMidia /Brasil Rugby/Divulgação

A seleção brasileira feminina de rugby sevens conquistou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior. As Yarinhas, como a equipe sub-23 é chamada venceram duas partidas, neste domingo (17), para garantir o título do torneio.

No primeiro confronto, o Brasil superou o Canadá, por 12 a 7, na semifinal, e se classificou para a decisão contra os Estados Unidos, que derrotou a Argentina (19 a 12).

O jogo do título serviu como revanche, já que as estadunidenses venceram o confronto da fase de grupos, por 19 a 5, no estádio Héroes de Curupauyti, casa do rugby paraguaio.

Arielly converteu dois tries, um em cada tempo. Heloysa marcou o terceiro e try brasileiro na partida vencida pelo Brasil por 17 a 7.