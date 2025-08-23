Schröder diz que não se sente reconhecido como Nowitzki na Alemanha: "Tenho a pele escura"

Schröder foi campeão mundial pela Alemanha e porta-bandeira da delegação nos Jogos de paris em 2024. Yuichi YAMAZAKI / AFP

Um dos destaques do Sacramento Kings e da seleção alemã de basquete, Dennis Schröder afirmou que não se sente reconhecido em seu país por causa da cor da sua pele. Filho de pai alemão e mãe gambiana, o armador nascido em Braunschweig herdou do ídolo Dirk Nowitzki a missão de comandar a Alemanha, mas se ressente do tratamento distante daquele dispensado à lenda do basquete alemão.

— Quando eu tinha 14 anos, em 2008, sentei-me em frente à televisão para assistir Dirk Nowitzki carregar a bandeira nos Jogos Olímpicos de Pequim. Na época, pensei: "Que legal, não há honra maior". É uma grande honra, mas para mim nunca será o mesmo que foi para Dirk. Nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura —afirmou Schroder em entrevista à revista alemã Stern.

Schroder será o capitão da Alemanha na Eurobasket, principal torneio de seleções da Europa, que terá início na quarta-feira. Contando com nomes como Franz Wagner, do Detroit Pistons, e os irmãos Wagner e Daniel Theis, a equipe chega ao torneio como uma das favoritas ao título, credenciada pela conquista do Mundial de 2023.

O armador foi um dos destaques da vitoriosa campanha no Mundial e também esteve presente na conquista do bronze na última edição do campeonato continental, em 2022. Nos Jogos de Paris, no ano passado, os alemães ficaram na quarta posição.

— Vamos ganhar o título. Se eu não estivesse convencido disso, não jogaria o torneio e preferiria passar meu tempo em Braunschweig — disse Schroder, confiante na boa atuação alemã na Eurobasket.