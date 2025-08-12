Sarah Mourão é bronze no individual geral da ginástica rítmica no Pan Júnior

A ginástica rítmica do Brasil conquistou sua primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta terça-feira (12), em Assunção, no Paraguai, Sarah Mourão levou o bronze no individual geral, que leva em conta as notas dos quatro aparelhos.
Com apenas 15 anos, a atleta do Espaço Cultural GRM, de Belo Horizonte (MG), terminou com um total de 97,450.
O ouro foi conquistado pela estadunidense Natalie de la Rosa, 14, que em 2024 foi campeã geral do Campeonato Pan-Americano. Na decisão, ela somou 101,400 e ficou exatos dois pontos à frente da compatriota Ana Filpp, que ficou com a prata.
A outra brasileira na disputa, Beatriz Vieira (Prefeitura Municipal de Guaratinguetá-SP) ficou com a sexta posição com 92,000.