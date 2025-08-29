São Paulo vai sediar maior feira de esportes olímpicos da América Latina em setembro

Feira terá painéis, palestras, ativações, cursos de capacitação. COB / Divulgação

A cidade de São Paulo vai se tornar o ponto central do esporte olímpico entre os dias 24 e 28 de setembro com a realização da COB EXPO 2025. O evento, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), chega a sua terceira edição e vai reunir uma vasta gama de participantes, incluindo confederações, atletas, marcas, entidades esportivas e profissionais do setor.

Mais de 70 mil pessoas são esperadas para participar dos cinco dias de atividades, que contarão com painéis, palestras, ativações, cursos de capacitação. A feira de esportes olímpicos acontece no Pro Magno Centro de Eventos.

O público esperado pelos organizadores atinge os mais variados segmentos e vão desde estudantes, profissionais da área, representantes de federações e confederações, patrocinadores e ainda pessoas que se identificam com o universo olímpico.

— A COB EXPO é uma oportunidade única para troca de conhecimento, networking e experiências enriquecedoras para todos os profissionais e apaixonados pelo esporte — afirma Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.

A grade de cursos já foi divulgada e conta com inúmeros profissionais, atletas e ex-atletas renomados entre os palestrantes. Para comprar, basta acessar o site cobexpo.com.br e escolher em meio às mais variadas opções.

— Estamos preparando uma programação de alto nível, com painéis liderados por especialistas renomados— afirmou Manoela.

Além das atividades presenciais, o evento oferecerá seis palestras ao vivo (duas por dia) que serão realizadas sem opção de gravação, garantindo exclusividade a quem adquirir.