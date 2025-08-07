São Paulo perde todos os pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR

Esquivel (D) vibra com gol que levou jogo para a prorrogação. Duda Matoso / Divulgação/athletico.com.br

O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. O time de Hernán Crespo sofreu um baque logo aos três minutos com a polêmica expulsão do goleiro Rafael e não conseguiu sequer levar perigo ao Athletico-PR, que pressionou até abrir o placar e garantir a vitória por 1 a 0. Nas penalidades, o time são-paulino abusou de cobranças ruins e perdeu por 3 a 0.

O ímpeto inicial que o Athletico-PR apresentou para competir com o São Paulo pela vaga rapidamente se perdeu em um jogo faltoso e truncado. O árbitro Felipe Fernandes de Lima 'picotou' a partida, mas as paralisações acabavam por ser necessárias - foram 38 faltas. O gol de Esquivel foi ponto fora da curva em uma pressão pouco efetiva do time da casa.

No sábado, o São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, no MorumBis. Já o Athletico-PR se volta totalmente à Série B, pela qual enfrenta o Criciúma, na segunda-feira, fora de casa.

A partida começou com demonstrações de que o Athletico-PR não havia jogado a toalha. O time da casa pressionou o São Paulo desde o primeiro minuto.

O que mais se viu foram lances truncados. Logo no começo, Bobadilla foi amarelado por deixar o braço aberto no adversário. Um minuto depois, Rafael saiu mal do gol, e um mínimo toque em Viveros custou sua expulsão. A imagem da transmissão não foi clara sobre o toque. O árbitro confiou na sua convicção e sequer foi ao VAR para sustentar o cartão vermelho.

O São Paulo não deixou de tentar atacar, mas não teve efetividade. O Athletico-PR foi quem levou mais perigo, principalmente no fim da primeira etapa, mas também carecia de precisão e qualidade nas definições.

A partida truncada tornava o ambiente nervoso. Arboleda e Viveros protagonizavam uma briga particular. Ambos acabaram a primeira etapa amarelados. Foram necessários 10 minutos para o acréscimo, o que não significa que a bola tenha rolado de fato por todo esse tempo.

A volta para a segunda etapa manteve a tônica. O São Paulo ainda teve chegadas à frente, mas priorizou defender-se, entregando a bola para o Athletico-PR, que tinha dificuldade nas conclusões.

Ainda assim, foi o São Paulo que balançou as redes. Luciano, único atacante tricolor em campo, recebeu na área e chutou cruzado. Ele estava impedido, e o gol foi anulado.

Foi um lance isolado diante da pressão do Athletico-PR. O time da casa continuou a pressionar e teve resultado, finalmente. Esquivel pegou o rebote de um cruzamento e chutou cruzado de fora da área, acertando o canto da goleira defendida por Jandrei.

Leozinho, que entrou no intervalo, foi o principal escape do Athletico-PR. O velocista perturbou Enzo Díaz e era quem criava as chances do time da casa.

O auxiliar Fábio Moreno acumulou atacantes na tentativa de buscar o resultado que evitara penalidades. O São Paulo se lançando ao ataque, mesmo com apenas Gonzalo Tapia como jogador do setor.

Nos pênaltis, Giuliano, Esquivel e Mendonza fizeram para o Athletico-PR. Sabino, Tapia e Jandrei bateram mal e perderam todos para o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 (3) X 0 (0) SÃO PAULO

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Dudu (Alan Kardec), Patrick e Léo Derik (Leozinho); Zapelli (Giuliano); Mendonza e Viveros. Técnico: Fábio Moreno (auxiliar).

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Rodriguinho (Jandrei), Bobadilla (Marcos Antônio), Alisson e Enzo Díaz; Ferreirinha (Pablo Maia) e Luciano (Gonzalo Tapia). Técnico: Hernán Crespo.

GOL - Esquivel, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Viveros, Leo e Zapelli (Athletico-PR) e Bobadilla, Arboleda e Jandrei (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO - Rafael (São Paulo).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

PÚBLICO - 30.501 presentes.

RENDA - R$ 1.543.590,00.