São Paulo fica abaixo de metas esportivas e vê prejuízo financeiro de R$ 6,2 milhões no ano

A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil diante do Athletico-PR ampliou o prejuízo financeiro do clube nesta temporada. Depois de cair na semifinal do Paulistão, o clube amarga o segundo insucesso em relações às metas orçamentárias e esportivas estabelecidas no orçamento para 2025. Somente com a Copa do Brasil, acumula um prejuízo de R$ 4,7 milhões.

O valor refere à premiação que o clube receberia da CBF caso avançasse à próxima fase do torneio. Depois de vencer o Athletico-PR no MorumBis, por 2 a 1, a equipe foi derrotada por 1 a 0 e, nos pênaltis, desperdiçou as três cobranças, sendo eliminado na Ligga Arena, em Curitiba.

As metas esportivas são estipuladas no orçamento do clube para determinado ano fiscal. Em geral, são menos ousadas em relação às reais ambições da equipe para a temporada, mas servem para limitar os gastos da gestão no ano e, consequentemente, evitar que falte dinheiro para arcar com reforços, dívidas, folhas salariais, entre outros pontos.

Para 2025, a gestão de Julio Casares estabeleceu as mesmas metas do último ano. Na última temporada, no entanto, o clube só deixou de alcançar a final do Campeonato Paulista, já que ficou na nota de corte dos demais pontos no planejamento orçamentário. Já em 2024, somando Estadual e Copa do Brasil, o prejuízo já chega à casa dos R$ 6,2 milhões  o vice-campeonato Estadual renderia um bônus de R$ 1,5 milhão aos cofres.

Rival local, o Palmeiras também não alcançou seu planejamento esportivo, ao ser eliminado pelo Corinthians no Allianz Parque. Entretanto, a situação da gestão de Leila Pereira é bem mais confortável, já que somou mais de R$ 150 milhões em premiação durante o Mundial de Clubes, que não estava previsto no orçamento para o ano. O São Paulo, por sua vez, não tem esse luxo.

Para este ano, o clube ainda prevê chegar às quartas de final da Libertadores  encara o Atlético Nacional, da Colômbia, a partir da próxima semana  e terminar na sexta posição do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Luis Zubeldía e a chegada de Crespo, o clube chegou a quatro vitórias consecutivas e se aproximou do planejamento, mas ainda ocupa a oitava posição na tabela.

As eliminações precoces, no entanto, não afetam somente o valor das premiações. Ao deixar de chegar à decisão do Campeonato Paulista e às quartas de final da Copa do Brasil, o clube deixa de somar uma renda referente à bilheteria nestas duas partidas, que seriam disputadas no MorumBis. Na última temporada, por exemplo, o São Paulo somou R$ 2,8 milhões com a renda líquida do duelo de ida das quartas de final, diante do Atlético-MG.