São Paulo empata com Atlético Nacional (0-0) na ida das oitavas da Libertadores

Jogando fora de casa, o São Paulo conseguiu um empate sem gols com o Atlético Nacional nesta terça-feira (12), em Medellín, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Apesar de ter dominado a posse de bola e criado mais chances de gol, o time colombiano não conseguiu marcar no estádio Anastasio Girardot. O meia Edwin Cardona teve a chance de tirar o zero do placar em duas cobranças de pênaltis, mas bateu a primeira para fora (14') e foi parado pelo goleiro Rafael na segunda (68').
Com o resultado, o São Paulo depende de uma vitória simples na semana que vem, no Morumbis, para passar de fase. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão da vaga nas quartas da Libertadores para os pênaltis.
Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU, que fazem o jogo de ida das oitavas na próxima quinta-feira, no Rio de Janeiro.
- Duelo veloz e intenso -
O jogo começou dinâmico, com poucas paralisações. Ambas as equipes buscavam jogo com transições rápidas, porém pouco precisas.
Aos dez minutos, um toque de mão de Ferraresi dentro da área levou o árbitro uruguaio Gustavo Tejera a marcar pênalti a favor do Nacional. Cardona foi para a cobrança e mandou a bola à esquerda do gol de Rafael.
Após a oportunidade perdida, os colombianos diminuíram o ritmo, e o São Paulo encontrou espaços para tentar se lançar ao ataque, mas sem muito sucesso.
O primeiro tempo transcorreu quase sem chances de gol, mas a poucos minutos do intervalo, em um contra-ataque, Marlos Moreno recebeu na área e bateu de canhota, assustando Rafael.
- Empate "bem-vindo" -
Após o intervalo, Cardona teve mais uma chance para abrir o placar. O meia colombiano experimentou de fora da área, mas a bola passou à esquerda do gol.
Pouco depois, Moreno rolou para Marino Hinestroza emendar de primeira e acertar a trave. Minutos mais tarde, a trave voltou a salvar o São Paulo, dessa vez em chute de Moreno, após cruzamento de Cardona pela direita.
No minuto 66, o árbitro marcou mais um pênalti para o Nacional após Ferraresi cometer falta sobre Alfredo Morelos na área. Cardona voltou a bater rasteiro, mas Rafael estava atento e pulou no canto esquerdo para defender.
"Fomos muito melhores que o adversário. Hoje o futebol não nos premiou", lamentou o técnico do Atlético Nacional, Javier Gandolfi. "Infelizmente, Edwin errou hoje, mas ele já nos deu muitas alegrias.
Já o São Paulo saiu satisfeito com o bom resultado como visitante.
"Voltar para casa com o empate, em uma situação adversa, é bem-vindo", avaliou o técnico do Tricolor, o argentino Hernán Crespo.
-- Ficha técnica:
Copa Libertadores 2025 - Oitavas de final - Jogo de ida
Atlético Nacional - São Paulo 0 - 0
Estádio: Estadio Atanasio Girardot (Medellín)
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Cartões amarelos:
Atlético Nacional: Andrés Román (71'), Alfredo Morelos (90'+5)
São Paulo: Ferraresi (35'), Alisson (42')
Escalações:
Atlético Nacional: David Ospina (cap) - Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo, Camilo Cándido - Jorman Campuzano, Juan Zapata (Matheus Uribe 86'), Mariano Hinestroza, Marlos Moreno (Juan Bauza 74'), Edwin Cardona (Billy Arce 86') - Alfredo Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.
São Paulo: Rafael (cap) - Ferraresi, Sabino, Alan Franco - Cédric Soares, Alisson (Rodriguinho 62'), Bobadilla (Pablo Maia 79'), Marcos Antônio (Luan Vinícius 90'+1), Enzo Díaz - Luciano (Ferreira 79'), André Silva (Lucas Moura 62'). Técnico: Hernán Crespo.
* AFP