São Paulo bate o Inter, acumula 5ª vitória seguida e segue lua de mel com Crespo

O São Paulo novamente mostrou que Luis Zubeldía estava tirando pouco do time. Neste domingo, o time tricolor comandado por Hernán Crespo venceu o Internacional em pleno Beira-Rio em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão por 2 a 1.
Arboleda, de cabeça, no primeiro tempo, e Bobadilla, com um belo chute na etapa final, fizeram os gols tricolores na noite.
Com o resultado, o São Paulo vai aos 25 pontos e sobe para a oitava colocação do Brasileirão. Já o Internacional fica com 21 pontos em 13º.
Esta é a quinta vitória consecutiva do São Paulo na temporada. Em sete jogos com Crespo no comando, o time soma cinco triunfos, um empate e uma derrota.
O primeiro tempo foi de poucas emoções, com um jogo truncado e recheado de faltas, onde o bom futebol foi escasso. A equipe paulista aproveitou uma das raras chances que teve e abriu o placar no final da primeira etapa. Enzo Díaz cobrou um escanteio e Arboleda subiu entre a zaga colorada para completar de cabeça para o fundo das redes. Esse foi o 24º gol do zagueiro equatoriano com a camisa são-paulina.
Na etapa final, o nível de jogo seguiu o mesmo. E o São Paulo aproveitou uma das poucas chances que teve. Bobadilla acertou um lindo chute sem dar chances para Rochet.
Já no final da partida, o VAR chamou o árbitro para rever um lance dentro da área e marcar pênalti a favor do Inter. Na cobrança, Bruno Tabata não desperdiçou.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 1 X 2 SÃO PAULO
SÃO PAULO - Rafael; Sabino, Arboleda e Ferraresi; Alisson (Pablo Maia), Bobadilla (Luan), Marcos Antônio, Cédric e Enzo Diaz; Luciano (Lucas Ferreira) e André Silva (Tapia) Técnico: Hernán Crespo
INTERNACIONAL - Rochet; Benitez, Clayton (Thiago Maia), Mercado e Juninho; Bernabei, Luis Otávio (Richard), Alan Rodriguez (Wesley) e Bruno Tabata; Borré (Ricardo Mathias) e Valencia (Carbonero) Técnico: Roger Machado.
GOLS - Arboleda, aos 43 do 1º tempo, e Bobadilla, aos 31 do 2º tempo; Tabata, aos 43 do 2º tempo.
CARTÕES AMARELOS - Valencia, Borré (INT); Luciano e Tapia (SPA).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
PÚBLICO - 11.414 torcedores.
RENDA - R$ 197.850,00.
LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).