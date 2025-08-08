São Paulo arma saída de joia por 10 milhões de euros e segue 'vendas baratas' para sanar dívida

Lucas Ferreira, do São Paulo, já prepara suas malas para ir à Europa. O atacante de 19 anos é desejado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os clubes ainda negociam os termos da saída. O que está na mesa, porém, é uma quantia menor do que já foi praticada pelo clube ou rivais.

Uma proposta foi apresentada ao São Paulo no valor de 10 milhões de euros (R$ 63,29 milhões). O clube são-paulino ficaria com 80% do negócio. Os outros 20% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao Boavista. O São Paulo ainda deve manter 10% de uma futura venda do atacante. As informações foram inicialmente noticiadas pelo ge e confirmadas pelo Estadão.

O jogador ganhou destaque após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no começo do ano. Desde então, ele teve 23 jogos com o time profissional do São Paulo, com um gol e uma assistência. A chegada do técnico Hernán Crespo, porém, foi um divisor de águas, e o jovem perdeu espaço.

A venda seria mais uma forma de o São Paulo arrecadar em um dos anos de maior dificuldade financeira do clube. A eliminação na Copa do Brasil fez com que os cofres são-paulinos deixassem de arrecadar R$ 4,7 milhões, referentes à participação nas quartas de final, que era a meta esportiva para a competição em 2025.

Em 2024, o São Paulo terminou o ano com um déficit financeiro de R$ 287 milhões em suas contas, e viu a dívida chegar à casa de R$ 968,2 milhões, a maior cifra já registrada pelo clube.

Neste ano, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), que amortiza a dívida financeira são-paulina, obriga que o balanço seja superavitário. Assim, a temporada começou já com vendas para enxugar o elenco.

A principal, até então, foi a de William Gomes, rumo ao Porto, por nove milhões de euros (R$ 55 milhões, na época), por 80% dos direitos econômicos. As saídas de Wellington Rato e Michel Araújo e os empréstimos de Rodrigo Nestor e Erick renderam R$ 40,4 milhões.

Os R$ 95,4 milhões totais arrecadados com vendas em 2025 são menos do que o rival Palmeiras arrecadou neste ano no mercado, por exemplo. Com Estêvão e Vitor Reis, os cofres alviverdes arrecadaram R$ 358 milhões e R$ 232 milhões, respectivamente. Em 2022, o Palmeiras fechou a ida de Endrick ao Real Madrid por R$ 350 milhões.

Em relação a outras vendas de atletas da base do São Paulo, em anos anteriores, os valores pago por William Gomes (R$ 55 milhões) e oferecido por Lucas Ferreira (R$ 63,2 milhões) são inferiores até mesmo sem correção monetária.