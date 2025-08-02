São José sofre empate nos acréscimos, mas mantém decisão aberta contra o Goiatuba

O São José deixou escapar a vitória nos minutos finais, mas manteve a disputa aberta por uma vaga nas oitavas de final da Série D do Brasileirão.
Jogando fora de casa, o Zeca empatou em 1 a 1 com o Goiatuba, na tarde deste sábado (2), pelo jogo de ida da segunda fase, no estádio Divino Garcia Rosa.
Com o empate, o São José tem a chance de decidir a classificação no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. O duelo de volta acontece no próximo sábado (9), às 18h.
Quem vencer avança, enquanto uma novo empate leva a disputa para os pênaltis. O classificado enfrentará Aparecidense-GO ou Maricá-RJ na próxima fase.
Como foi o jogo?
Depois de um início equilibrado, a equipe de Porto Alegre foi mais eficiente na marcação alta e abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo.
Giovane Gomez, artilheiro do time na competição, aproveitou vacilo da defesa adversária e tocou por cima do goleiro, chegando ao nono gol na Série D.
A vantagem no placar foi mantida até os acréscimos da etapa final, quando o Goiatuba apostou na pressão e, já nos minutos finais, conseguiu um pênalti sobre William. Daniel Costa bateu alto no canto esquerdo e deixou tudo igual.