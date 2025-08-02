Esportes

Brasileirão Série D
Notícia

São José sofre empate nos acréscimos, mas mantém decisão aberta contra o Goiatuba

Zeca sai na frente com gol de Giovane Gomez, mas cede igualdade no fim e define vaga em casa pela segunda fase da Série D

Zero Hora

