São José perde em casa e é eliminado na segunda fase da Série D do Brasileirão

São José perdeu para o Goiatuba no Passo D'Areia neste sábado. Kelly Bandeira / São José/Divulgação

O São José deu adeus ao sonho de voltar à Terceira Divisão do futebol brasileiro. A campanha na Série D terminou na segunda fase, ao levar 2 a 1 do Goiatuba, neste sábado (9), no Passo D'Areia. Na ida, no interior goiano, os dois times empataram em 1 a 1.

Com a eliminação da equipe da zona norte de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul não tem mais participantes na competição. Guarany-Ba, Brasil de Pelotas e São Luiz foram eliminados na primeira fase.

O time do técnico Sandro Resende saiu atrás no placar. O gol foi anotado cedo. Aos 3 minutos, William recebeu livre na área para marcar para os visitantes.

O empate do Zeca saiu nos acréscimos. Renê chutou cruzado, de dentro da área, para fazer o 1 a 1.