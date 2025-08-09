Esportes

Fim da campanha
Notícia

São José perde em casa e é eliminado na segunda fase da Série D do Brasileirão

Equipe de Porto Alegre foi derrotada por 2 a 1 pelo Goiatuba, no jogo de volta da segunda fase, após empate na partida de ida

Zero Hora

