São José não participará da Copa FGF 2025

O São José não disputará a Copa FGF Professor Ruy Carlos Ostermann , que começa no dia 17 de setembro de 2025 . O clube da Capital informou a decisão nas redes sociais, alegando inviabilidade financeira.

"Em reunião nesta quinta (28), a direção do clube avaliou possibilidades para se manter na competição, mas isso se mostrou inviável financeiramente. O Esporte Clube São José comunicou nesta sexta (29), por meio de ofício do presidente Ênio Gomes de Campos à Federação Gaúcha de Futebol, a desistência de disputar a Copa FGF Professor Ruy Carlos Ostermann", escreveu o clube na nota.