Santos encaminha rescisão de contrato com Diego Pituca e destino do volante será o Japão

O meio-campista Diego Pituca acertou a sua rescisão contratual com o Santos. Sem espaço no time principal, o jogador se reuniu com a diretoria do clube e definiu a saída. O destino do atleta de 32 anos será o V-Varen Nagasaki, do Japão.

Desde a chegada de Cléber Xavier ao comando técnico do elenco principal, o meio-campista viu diminuir suas chances no time titular e ficou fora das últimas três partidas da equipe.

A informação sobre o rompimento do vínculo foi inicialmente divulgada pela TNT e confirmada pelo Estadão. Na temporada o jogador realizou 23 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

A chegada dos volantes Zé Rafael e Willian Arão também pesaram para que o jogador tomasse a decisão de encerrar o seu ciclo na Vila Belmiro. O atleta não veste mais a camisa santista e desfalca a equipe para o confronto com o Cruzeiro neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.