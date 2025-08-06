Santos anuncia rescisão amigável e volante Diego Pituca se despede: 'Hora de seguir em frente'

Chegou ao fim oficialmente na tarde desta quarta-feira a segunda passagem do volante Diego Pituca pelo Santos, que se despediu pelas redes sociais com um agradecimento. Fora dos últimos três jogos, jogador e clube fizeram um acordo amigável e o destino deve ser o V-Varen Nagasaki, do Japão.

"O Santos Futebol Clube e o meia Diego Pituca, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até o fim de 2027. O atleta já foi liberado para seguir com a carreira", anunciou o Santos.

Pituca foi titular absoluto até o fim de 2024, quando o Santos garantiu o retorno à elite nacional. Mas a forte concorrência com João Schmidt, Tomás Rincón, Zé Rafael e Gabriel Bontempo o fez perder espaço com o técnico Cléber Xavier. Preterido, o volante aceitou negociar com os japoneses e deve voltar à Ásia, onde jogou até 2023.

"Foram duas passagens com o Manto Sagrado, com partidas marcantes, muita entrega e um profissionalismo exemplar. Foi o jogador responsável por levantar a camisa 10 no centro do gramado da Vila Belmiro na partida que marcou o retorno do Santos FC à elite do futebol brasileiro. Obrigado por tudo, Pituca. A nação santista segue torcendo por você. Vai pra cima deles, sempre com esse sorriso inconfundível", completou o Santos.

O jogador divulgou a mensagem do clube em suas redes sociais e fez uma nota de despedida em forma de agradecimento. "Momento de encerrar mais um ciclo. Hoje chega ao fim a minha segunda passagem pelo Santos, clube e cidade onde fui muito feliz e onde sempre dei o meu máximo. Trabalho, compromisso e dedicação foram os pilares que guiaram minha jornada vestindo esse manto", escreveu no Instagram.