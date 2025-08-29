Saiba quem são os investidores por trás da proposta de comprar do Brasil-Pel

Três investidores estão por trás da proposta milionária para aquisição de 90% das ações de uma possível Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brasil de Pelotas.
O chamado Consórcio Xavante – formado pelo ex-jogador Emerson Rosa e pelas empresas VEX Capital e Greenfield Partners – apresentou uma oferta com previsão de um investimento mínimo de R$ 141,1 milhões ao longo de dez anos.
Quem são os investidores
Emerson Ferreira da Rosa
O único integrante do consórcio que é pessoa física é o pelotense Emerson Rosa, 49 anos. Puma, como era conhecido, passou pelas categorias de base do Progresso, de Pelotas, e do Brasil-Pel antes de se transferir para o Grêmio, pelo qual atuou entre 1993 e 1997.
Na Europa, passou por Bayer Leverkusen, Milan, Real Madrid, Juventus e Roma, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo.
Após encerrar a carreira, Puma investiu na formação de jovens atletas em Pelotas, fundando o Fragata Futebol Clube, voltado exclusivamente para as categorias de base.
O jogador está morando nos Estados Unidos há mais de dez anos, onde atua como investidor no mercado imobiliário.
Greenfield Partners
Com sede em Nova York e Tel Aviv, a Greenfield Partners é uma gestora de capital de crescimento especializada em empresas tecnológicas. Fundada em 2016, a empresa gerou mais de US$ 1 bilhão em receita. O fundo internacional já apoiou startups como Vast Data, BigPanda, Guardicore e Capitolis.
VEX Capital
Baseada em São Paulo, a VEX Capital se apresenta como especialista em soluções financeiras personalizadas, voltadas à captação de recursos e estruturação de operações.
Liderada por Celso Pimenta e Ozael Medeiros, a empresa acumula décadas de experiência no mercado financeiro e de capitais brasileiro.
O que prevê a proposta
- Investimento mínimo de R$ 141,1 milhões ao longo de 10 anos;
- Assunção da dívida do clube referente ao processo de recuperação judicial, estimada em R$ 21,1 milhões;
- Construção de um novo centro de treinamento, modernização do Estádio Bento Freitas e investimentos nas categorias de base e no futebol profissional;
- O Brasil de Pelotas manteria 10% das ações da SAF, com direito a veto sobre o patrimônio imaterial.
Próximos passos
A oferta ainda passará por avaliação do Conselho Deliberativo. Caso seja aprovada, a decisão final caberá aos sócios aptos a votar em Assembleia Geral.
Se o negócio avançar, o Brasil poderá se tornar o primeiro clube da região Sul a adotar o modelo de SAF.