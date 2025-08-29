Saiba quem são os investidores por trás da proposta de comprar do Brasil-Pel

Proposta prevê a reformulação do estádio Bento Freitas. Ítalo Santos / Brasil-Pel,Divulgação

Três investidores estão por trás da proposta milionária para aquisição de 90% das ações de uma possível Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brasil de Pelotas.

O chamado Consórcio Xavante – formado pelo ex-jogador Emerson Rosa e pelas empresas VEX Capital e Greenfield Partners – apresentou uma oferta com previsão de um investimento mínimo de R$ 141,1 milhões ao longo de dez anos.

Quem são os investidores

Emerson Ferreira da Rosa

Emerson "Puma" disputou as copas do mundo de 1994 e 1998. Reprodução

O único integrante do consórcio que é pessoa física é o pelotense Emerson Rosa, 49 anos. Puma, como era conhecido, passou pelas categorias de base do Progresso, de Pelotas, e do Brasil-Pel antes de se transferir para o Grêmio, pelo qual atuou entre 1993 e 1997.

Na Europa, passou por Bayer Leverkusen, Milan, Real Madrid, Juventus e Roma, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo.

Após encerrar a carreira, Puma investiu na formação de jovens atletas em Pelotas, fundando o Fragata Futebol Clube, voltado exclusivamente para as categorias de base.

O jogador está morando nos Estados Unidos há mais de dez anos, onde atua como investidor no mercado imobiliário.

Greenfield Partners

Com sede em Nova York e Tel Aviv, a Greenfield Partners é uma gestora de capital de crescimento especializada em empresas tecnológicas. Fundada em 2016, a empresa gerou mais de US$ 1 bilhão em receita. O fundo internacional já apoiou startups como Vast Data, BigPanda, Guardicore e Capitolis.

VEX Capital

Baseada em São Paulo, a VEX Capital se apresenta como especialista em soluções financeiras personalizadas, voltadas à captação de recursos e estruturação de operações.

Liderada por Celso Pimenta e Ozael Medeiros, a empresa acumula décadas de experiência no mercado financeiro e de capitais brasileiro.

O que prevê a proposta

Investimento mínimo de R$ 141,1 milhões ao longo de 10 anos;

Assunção da dívida do clube referente ao processo de recuperação judicial, estimada em R$ 21,1 milhões;

Construção de um novo centro de treinamento, modernização do Estádio Bento Freitas e investimentos nas categorias de base e no futebol profissional;

O Brasil de Pelotas manteria 10% das ações da SAF, com direito a veto sobre o patrimônio imaterial.

Próximos passos

A oferta ainda passará por avaliação do Conselho Deliberativo. Caso seja aprovada, a decisão final caberá aos sócios aptos a votar em Assembleia Geral.