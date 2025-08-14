Sabalenka passa fácil por Bouzas em Cincinnati após batalha com Raducanu e ganha a 50ª do ano

Após gigante batalha de mais de três horas com a britânica Emma Raducanu na rodada passada, há dois dias, Aryna Sabalenka teve uma quarta-feira bem mais tranquila no Cincinnati Open. Para se garantir nas quartas de final, a líder do ranking ganhou em sets diretos da espanhola Jessica Bouzas Maneiro por 6/1 e 7/5 em somente 1h20.

A belarussa defende o título em Cincinnati antes de disputar o US Open e mostrou-se bastante agressiva diante da espanhola. Foram impressionantes 80% de aproveitamento no primeiro set e cinco quebras aproveitadas em sete criadas.

Fazendo uma temporada gigante, Sabalenka chegou à 50ª vitória em 2025, oitava seguida em Cincinnati, onde se sente bem e conta com o apoio da torcida. Não por acaso, está nas quartas do WTA 1000 pela quinta vez na carreira e a quarta consecutiva.

Sabalenka começou o jogo das oitavas no modo arrasador e logo abriu 4 a 0 com duas quebras. Perdeu o serviço quando poderia fazer o quinto ponto seguido, mas não se desestabilizou e fechou em 6 a 1 após somente 27 minutos.

Bouzas Maneiro até dificultou as ações na parcial seguinte, mas jamais conseguiu desestabilizar Sabalenka. A líder do ranking abriu 4 a 2, permitiu a virada para 5 a 4, mas emplacou três pontos seguidos para fechar a partida em 7 a 5.