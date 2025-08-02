Rybakina vence de virada e vai às quartas do WTA 1000 de Montreal

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 12 do mundo, venceu a ucraniana Dayana Yastremska, 35ª do ranking, de virada neste sábado (2) e se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Montreal.
Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/5, em duas horas e 31 minutos na quadra central.
A cazaque de 26 anos precisou de quatro match points para selar a vaga nas quartas contra uma combativa Yastremska.
— É uma vitória muito importante. Foi uma batalha complicada, ela jogou muito bem e as condições não eram nada fáceis. Estou ansiosa para o próximo jogo —disse Rybakina, semifinalista do torneio em 2023.
Rybakina não teve seu melhor dia no saque, uma de suas principais armas. Ela cometeu nove duplas faltas, mas conseguiu sete aces.
Sua próxima adversária será outra ucraniana, Marta Kostyuk (28ª), que horas antes eliminou a estadunidense McCartney Kessler (32ª) por 2 a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 6/3.