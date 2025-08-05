Rybakina avança às semifinais de WTA 1000 de Montreal após abandono de Kostyuk

A cazaque Elena Rybakina se tornou a primeira mulher a se classificar para as semifinais do Aberto do Canadá nesta segunda-feira (4), após a desistência da ucraniana Marta Kostyuk devido a uma lesão no pulso.
Rybakina, 12ª colocada no ranking da WTA, vencia por 6-1 e 2-1 quando Kostyuk (28) anunciou o abandono e deixou a quadra em Montreal visivelmente emocionada.
A campeã de Wimbledon de 2022 aguarda a vencedora da partida desta segunda-feira entre a espanhola Jessica Bouzas e a sensação local Victoria Mboko, de 18 anos.
As outras partidas das quartas de final na terça-feira serão entre a japonesa Naomi Osaka e a ucraniana Elina Svitolina, e entre a dinamarquesa Clara Tauson e a americana Madison Keys.
Rybakina quebrou o saque de Kostyuk antes de a ucraniana receber atendimento médico no pulso e antebraço direitos.
Kostyuk, de 23 anos, cedeu o primeiro set após sofrer mais duas quebras e abandonou o torneio no terceiro game do segundo set, aos 54 minutos de jogo.
Rybakina, a nona cabeça de chave neste torneio de quadra dura, busca seu terceiro troféu da categoria WTA 1000, a mais alta atrás apenas dos Grand Slams, após seus triunfos em Indian Wells e Roma em 2023.
