Rüdiger volta a ser convocado pela Alemanha para as Eliminatórias

O zagueiro Antonio Rüdiger, do Real Madrid, está de volta à seleção da Alemanha, aparecendo na lista de convocados divulgada pelo técnico Julian Nagelsmann nesta quarta-feira (27), para os dois primeiros jogos da equipe nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Fora da fase final da Liga das Nações da Uefa, em junho, devido a uma lesão, Rüdiger não jogava pela 'Mannschaft' desde março. Agora, o experiente zagueiro de 32 anos estará à disposição de Nagelsmann para enfrentar a Eslováquia no dia 4 de setembro, em Bratislava, e a Irlanda do Norte, em Colônia, no dia 7.
O atacante Leroy Sané, que acabou de se transferir do Bayern de Munique para o Galatasaray, está fora da lista.
Outras ausências, por lesão, são as de Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen.
Por outro lado, Nagelsmann chamou três novatos: o goleiro Finn Dahmen (27 anos), o zagueiro Nnamdi Collins (21 anos) e o volante Paul Nebel (22 anos).
-- Lista de convocados da seleção da Alemanha:
Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE), Finn Dahmen (Augsburg/ALE), Alexander Nübel (Stuttgart/ALE)
Defensores: Robert Andrich (Bayer Leverkusen/ALE), Waldemar Anton (Borussia Dortmund/ALE), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt/ALE), Robin Koch (Eintracht Frankfurt/ALE), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart/ALE), David Raum (RB Leipzig/ALE), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Jonathan Tah (Bayern de Munique/ALE)
Meio-campistas: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund/ALE), Nadiem Amiri (Mainz/ALE), Serge Gnabry (Bayern de Munique/ALE), Leon Goretzka (Bayern de Munique/ALE), Pascal Gross (Borussia Dortmund/ALE), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Jamie Leweling (Stuttgart/ALE), Paul Nebel (Mainz/ALE), Angelo Stiller (Stuttgart/ALE), Florian Wirtz (Liverpool/ING)
Atacantes: Niclas Füllkrug (West Ham/ING), Nick Woltemade (Stuttgart/ALE)
