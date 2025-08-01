Rublev, Davidovich Fokina e De Minaur vão às oitavas do Masters 1000 de Toronto

O tenista russo Andrey Rublev, 11º colocado no ranking mundial da ATP, superou um início irregular nesta sexta-feira (1º) e derrotou o italiano Lorenzo Sonego para avançar para as oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, disputado em quadras duras em Toronto.
Rublev, sexto cabeça de chave do torneio e finalista em 2022, venceu por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, somando sua 35º triunfo na temporada.
O russo enfrentará o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (20º) por uma vaga nas quartas de final. Fokina venceu de forma contundente, 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e 6/4, o tcheco Jakub Mensík (12º).
Com esse resultado, o espanhol ultrapassou a marca de 20 vitórias em quadras duras nesta temporada, tornando-se apenas o segundo tenista a alcançar tal feito até o momento neste ano. Além disso, ele soma sua 34ª vitória na temporada, um recorde pessoal.
Em outro duelo, o tcheco Jirí Lehecka (19º) reagiu e venceu o francês Arthur Fils (15º) de virada, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.
O australiano Alex de Minaur, nono cabeça de chave e campeão no domingo do ATP 500 de Washington, avançou para as oitavas de final após a desistência de seu compatriota Christopher O'Connell.
