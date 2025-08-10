Rostos conhecidos do interior: quem são os destaques dos semifinalistas da Divisão de Acesso

Rodrigo Mamá, Jarro Pedroso, Matheus Batista e Renan Metz são alguns nomes de destaque na busca por uma vaga na elite do futebol gaúcho em 2026. Montagem sobre fotos de Leonardo Oberherr / Aimoré, Renata Medina / Inter-SM, Jefferson Couto / Novo Hamburgo e Porthus Junior / Agência RBS

Há quem diga que na Divisão de Acesso o que é praticado é diferente do futebol. Os gramados embarrados e os estádios antigos são o charme da competição que rende a dois clubes a oportunidade de disputar a elite do futebol gaúcho.

Neste domingo (10), as semifinais desta edição terão pontapé inicial. No Clássico do Vale, Novo Hamburgo e Aimoré se enfrentam no Estádio do Vale. Já na Serra Gaúcha, Veranópolis e Inter-SM se enfrentam no Estádio Antônio David Farina. No dia 17 de agosto, serão disputados os jogos de volta.

Leia Mais Divisão de Acesso: confira as datas e os horários das semifinais

Como toda e qualquer partida, os jogadores são os protagonistas do espetáculo. Por muitas vezes, os personagens são os mesmos, alterando apenas a camisa que vestem entre um ano e outro. Em 2025, não é diferente.

Sendo assim, Zero Hora separou os quatro jogadores que se destacam entre as quatro equipes e que podem fazer a diferença na busca pelo acesso ao Gauchão.

Rodrigo Mamá - Aimoré

Goleiro é um velho conhecido do futebol do interior gaúcho e busca mais um acesso na carreira. Leonardo Oberherr / Aimoré / Divulgação

Aos 42 anos, o goleiro é um nome conhecido no interior gaúcho há bons anos. Por mais que tenha nascido em Porto Alegre, foi nas outras regiões do Rio Grande do Sul que Rodrigo Mamá conquistou o seu espaço.

O último acesso do jogador foi em 2023, com o Guarany de Bagé. No ano seguinte, Mamá foi eleito o melhor goleiro do Gauchão após levar o time às quartas de final da competição, feito que garantiu a presença na Série D e na Copa do Brasil de 2026.

Leia Mais Técnico Tite declara torcida ao Veranópolis na reta final da Divisão de Acesso

Em toda a carreira, Mamá já defendeu 15 equipes diferentes no Rio Grande do Sul. A experiência embaixo das traves traz segurança ao gol do Aimoré, que tem a melhor defesa da competição, com apenas cinco gols sofridos em 16 jogos.

Em uma eventual disputa de pênaltis, tão comum em confrontos de mata-mata, Rodrigo Mamá pode ser decisivo e recolocar o Índio Capilé na elite do futebol gaúcho.

Batista - Novo Hamburgo

Centroavante do Novo Hamburgo é o vice-artilheiro da Divisão de Acesso. Jefferson Couto / Novo Hamburgo / Divulgação

Todos os clubes desejam ter um centroavante que tenha o faro de gols. Para a sorte do torcedor anilado, o Novo Hamburgo está bem servido com Matheus Batista. Aos 30 anos, o jogador de 1m85cm disputa a Divisão de Acesso pela primeira vez. Mesmo assim, ele não parece ter sentido o "peso" da competição.

Apesar de um começo discreto, Batista engrenou de vez após a chegada de Rogério Zimmermann, o terceiro técnico do time na competição. Dos sete gols marcados, seis foram após a chegada do comandante. Ele é o vice-artilheiro da Divisão de Acesso, atrás apenas de Vinícius Spaniol do Passo Fundo, que fez 10 gols.

Cobrador de pênaltis da equipe, Batista ainda se destaca pela boa presença de área e pela força física. No Rio Grande do Sul, ele ainda defendeu o Grêmio, time em que foi campeão da Copa do Brasil de 2016. Além disso, disputou o Gauchão por Esportivo, Caxias e Monsoon.

O Novo Hamburgo é dos quatro semifinalistas o que disputou o Gauchão há menos tempo, já que caiu no ano passado. Um retorno em 2026 pode ser essencial para o clube não se acostumar com a Divisão de Acesso, que é claramente uma competição complicada de deixar para trás.

Jarro Pedroso - Inter-SM

Pela terceira temporada no Inter-SM, Jarro pode fazer a diferença para o Inter-SM contra o Veranópolis. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Em 2023, Jarro foi contratado para ser a estrela do Alvirrubro na busca pelo acesso. Após marcar o gol da vitória na primeira rodada, contra o Guarani de Venâncio Aires, o atacante foi descoberto como um dos envolvidos na Operação Penalidade Máxima, que tinha como alvos atletas que participavam de esquemas de aposta.

Mesmo suspenso do futebol, Jarro seguiu vinculado ao Inter-SM e voltou a jogar pelo clube em 2024. Na ocasião, ele quase levou o clube ao Gauchão, já que a equipe perdeu para o Pelotas nas semifinais.

Leia Mais TJD reduz pena de jogador envolvido em manipulação de resultado no Gauchão

Nesta temporada, aos 31 anos, o jogador não conseguiu participar de todos os jogos por questões físicas. Entretanto, quando esteve em campo foi destaque e atormentou os defensores adversários, seja pelo lado direito seja pelo lado esquerdo.

No jogo de volta das quartas de final, por exemplo, ele participou dos dois gols do Alvirrubro, que bateu o Bagé por 2 a 0. Para um clube que não disputa o Gauchão há 14 anos — o que está há mais tempo longe entre os semifinalistas — um atleta da experiência e da qualidade de Jarro pode fazer a diferença dentro de campo.

Renan Metz - Veranópolis

Capitão do Veranópolis, Renan Metz esteve em 15 das 16 partidas do clube na Divisão de Acesso. Porthus Junior / Agencia RBS

Nascido em Lajeado, o volante de 26 anos é mais um com passagens por outros clubes do interior gaúcho. Depois de defender o Lajeadense e o Inter-SM, em diferentes temporadas, Renan Metz busca o primeiro acesso da carreira.

Mais experiente, o jogador é o capitão do Veranópolis, que surpreendeu na Divisão de Acesso. Dias antes do campeonato começar, o clube ameaçou não participar por questões financeiras. Mesmo assim, fez uma campanha regular na primeira fase e está há dois jogos de voltar ao Gauchão após seis anos.

Leia Mais Veranópolis publica nota colocando em dúvida a continuidade do futebol profissional

Como primeiro homem do meio de campo do técnico Gelson Conte, Renan tem boa saída de bola e já marcou dois gols na competição. Das 16 partidas do Pentacolor, o atleta esteve em campo 15 vezes, sendo todas elas como titular, o que comprova a confiança do técnico Gelson Conte.

Se a "Lei do Ex" é a que mais funciona no âmbito esportivo, pode ter certeza que Renan Metz quer fazer valer a teoria contra o Inter-SM.

Datas das semifinais da Divisão de Acesso

Domingo (10)

15h - Veranópolis x Inter-SM

19h30min - Novo Hamburgo x Aimoré

Domingo (17)