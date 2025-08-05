Ronaldo amplia lista de clientes e passa a agenciar piloto Rafael Câmara

Campeão da Fórmula 3, Rafael Câmara se uniu a um dos maiores jogadores de futebol da história. O piloto brasileiro passou a ser agenciado pela Octagon Latam, agência de marketing esportivo de Ronaldo Fenômeno.

A empresa será responsável pelo gerenciamento de imagem e desenvolvimento de oportunidades comerciais do piloto no Brasil, em parceria com MSM e FWD, empresas que já acompanham a carreira do pernambucano.

"Acompanhei o Rafa em uma das etapas na Itália e fiquei impressionado com seu foco e profissionalismo, tão jovem. Ele representa uma nova geração de atletas que entende que a imagem fora das pistas é tão importante quanto a performance dentro dela", afirmou Ronaldo.

"O Rafa sabe que é fundamental cuidar da mente, do corpo, das suas relações e escolhas; e ter uma equipe experiente por perto faz toda a diferença nesse processo", completou o Fenômeno.

Considerado uma das maiores promessas do automobilismo mundial, Rafael Câmara foi campeão da Fórmula 3 no último domingo, ao vencer a etapa da Hungria. Ele corre pela escuderia Trident Motorsport e também integra a Academia da Ferrari desde 2021.

Natural do Recife, ele iniciou sua trajetória no kart em Pernambuco e mudou-se para a Europa em 2016 em busca de novos desafios. Com rápida ascensão, conquistou títulos importantes no kart, como a WSK Champions Cup, a WSK Super Masters Series e o vice-campeonato mundial em 2019.

O pernambucano fez sua estreia em carros de fórmula em 2022, pela equipe Prema Racing, competindo nas Fórmulas 4 Italiana, Alemã e dos Emirados Árabes Unidos. Foi terceiro colocado nas duas primeiras e vice-campeão na F4 dos Emirados. Em 2024, sagrou-se campeão da Fórmula Regional Europeia (FRECA). A Octagon Latam também cuida das imagens de Gabriel Jesus, Rodrygo Goes, Tamires Dias e Davi Belfort.