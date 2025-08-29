Rodri e Carvajal voltam à seleção espanhola após se recuperarem de lesões

Após se recuperarem de graves lesões no joelho, Rodri e Dani Carvajal retornam à seleção espanhola para as duas primeiras partidas das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo no início de setembro, anunciou o técnico Luis de la Fuente nesta sexta-feira (29).

A Espanha vai visitar a Bulgária no dia 4 de setembro e a Turquia três dias depois, nas primeiras partidas do Grupo E das Eliminatórias do Mundial de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

A outra seleção do grupo é a Geórgia.

A grande novidade é a convocação do atual vencedor da Bola de Ouro e do zagueiro do Real Madrid. Ambos perderam quase toda a temporada passada devido a lesões no joelho e retornaram recentemente à ativa pelos seus clubes.

"A notícia mais importante é que eles estão de volta conosco. Com paixão e contribuindo muito. Eles são nossos capitães e os melhores do mundo em suas posições. Comemoramos o retorno deles e eles contribuirão muito", destacou De la Fuente em entrevista coletiva.

- "Serão vitais" -

"Conversei com eles, estão indo muito bem e sabem o papel que vão desempenhar. Serão vitais para nós. Não tive dúvidas sobre a presença deles e de que seriam um de nós", acrescentou.

Rodri foi um dos líderes que levaram a 'Roja' à conquista da Eurocopa de 2024, e também obteve o prestigioso prêmio de melhor jogador daquele ano.

No entanto, em setembro passado, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em uma partida do Manchester City contra o Arsenal e só voltou a jogar na Copa do Mundo de Clubes, em julho.

Naquele torneio, ele lesionou novamente a virilha durante a derrota do time inglês por 4 a 3 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas oitavas de final, e só retornou aos gramados na semana passada.

Já Carvajal rompeu os ligamentos cruzados anterior e externo, além do tendão, do joelho direito em uma partida contra o Villarreal, em outubro. Ele também voltou a jogar na Copa do Mundo de Clubes.

Quem também voltou a ser convocado foi Ferran Torres, o atacante do Barcelona que ficou de fora da final da Liga das Nações em junho após passar por uma cirurgia de apendicite.

- Sem Joan García -

O restante da lista de convocados é o habitual e é liderada por Lamine Yamal.

Com os desfalques no ataque de Álex Baena, Samu Aghehowa, Isco e Ayoze Pérez, todos titulares em seleções recentes, De la Fuente também convocou o jovem ponta Jesús Rodríguez (de 19 anos), que foi revelado no Betis e se transferiu neste verão europeu para o Como, da Itália.

"No ano passado, o acompanhamos, assim como a outros, do Sub-21, e era o momento oportuno (...) Há um elenco excepcional. Temos três ou quatro jogadores de classe mundial", enfatizou o treinador.

Apesar de algumas notícias na imprensa de que De la Fuente convocaria Joan García, o novo goleiro do Barcelona não está na lista, e o treinador continua a contar com seus goleiros habituais: Unai Simón, David Raya e Álex Remiro.

"Ele poderia ter estado lá, mas não porque joga no Barça. Não escolhemos de acordo com os clubes, são jogadores da seleção espanhola (...) A hora do Joan vai chegar. Ele é um grande goleiro", explicou o treinador.

--- Lista de convocados da Espanha para os primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensores: Dani Carvajal, Dean Huijsen (ambos do Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Meio-campistas: Martín Zubimendi (Arsenal), Rodrigo (Manchester City), Gavi, Fermín Lopez, Pedri González, Dani Olmo (todos do Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG)

Atacantes: Lamine Yamal, Ferran Torres (ambos do Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata e Jesús Rodríguez (ambos do Como)