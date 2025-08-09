Esportes

Rio e Niterói apresentam candidatura para sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 

Evento aconteceu durante Assembleia da PanAm Sports,entidade que reúne os 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas

