Rio e Niterói apresentam candidatura para sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 

Parte da delegação brasileira que apresentou a candidatura Rio-Niterói para o Pan de 2031. Miriam Jeske / Divulgação/COB

A candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 foi apresentada pela primeira vez aos eleitores que definirão o local da competição continental daqui a seis anos.

O encontro aconteceu nesta sexta-feira, (8), em Assunção, no Paraguai, durante a 63ª Assembleia da PanAm Sports, entidade que reúne os 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas.

A delegação da candidatura Rio-Niterói 2031 foi liderada pelo Presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e pelos Prefeitos Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves, de Niterói, ao lado de sua vice, a medalhista olímpica de vela Isabel Swan.

Outros integrantes da comitiva brasileira foram a Secretária Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques, ex-atleta de basquete, a Vice-Presidente do COB e medalhista olímpica no pentatlo moderno, Yane Marques, e o diretor-geral do COB, Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia.

Medalhista olímpico de vôlei e membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), Bernard Rajzman, e outros dois atletas que fizeram história em Jogos Pan-americanos, Hortência Marcari, ouro no basquete em Havana 1991, e o ex-nadador Thiago Pereira, maior medalhista da história da competição, com 23 pódios, também se uniram ao grupo.

Ainda estavam presentes o Secretário Municipal de Esportes do Rio de Janeiro, Guilherme Schleder, e o Diretor do Comitê de Candidatura do Pan Rio-Niterói 2031, Agberto Guimarães, medalhista pan-americano no atletismo, e o Embaixador do Brasil no Paraguai, José Marcondes de Carvalho.

— Rio de Janeiro e Niterói estão prontas para receber novamente as Américas. Nossa principal missão é contribuir para a evolução do esporte pan-americano, começando antes mesmo de 2031. Nossa candidatura é um chamado à transformação esportiva de toda o continente. Queremos intensificar o intercâmbio entre todos os 41 Comitês Olímpicos Nacionais como caminho estratégico para acelerar o desenvolvimento do esporte brasileiro e de toda a região. Esse é um compromisso que temos com as Américas e queremos começar agora —disse Marco La Porta.

A ideia brasileira é realizar seminários, clínicas e campos de treinamento para atletas, treinadores e dirigentes, antes da realização do Pan de 2031.

O Brasil concorre com Assunção o direito de sediar os Jogos. Os paraguaios também realizaram sua apresentação nesta sexta.