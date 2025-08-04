Retrô e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (6), às19h30min, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena Pernambuco, em Recife.
Escalações para Retrô x Bahia
Retrô: Fabian Volpi; Eduardo, Robson, Rayan Ribeiro e Salomão; Gledson (Rômulo), Richard Franco, Tales, Diego Guerra e Iba Ly; Vágner Love. Técnico: Itamar Schülle.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas (Michel Araújo) e Cauly (Éverton Ribeiro); Kaiky, Ademir e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem para Retrô x Bahia
Ainda não foi divulgada.
Onde assistir à Retrô x Bahia
A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime Video.