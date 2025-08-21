Renato Paiva afasta Deyverson e mais dois no Fortaleza após queda na Libertadores, diz jornal

O técnico Renato Paiva começou a promover, nesta quinta-feira, uma reformulação no elenco do Fortaleza após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Libertadores, e anunciou a dispensa de alguns atletas do elenco. O atacante Deyverson encabeça essa lista.

De acordo com informações dos jornais O Povo e Diário do Nordeste, além do ex-palmeirense, o goleiro Magrão e o volante Zé Welison são os nomes que também estão fora dos planos do treinador português. A divulgação foi feita por meio de um vídeo no Youtube.

O comandante evitou citar os nomes dos dispensados, mas explicou que os jogadores vão continuar treinando com o elenco, porém, não serão mais relacionados para defender o Fortaleza nos compromissos que restam no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

"Preciso ter menos jogadores. O clube não está em condições de fazer experiências e precisamos focar em ganhar jogos para ficar na Série A. Portanto, tomei essa decisão junto com a direção. Decidi emagrecer o elenco em algumas posições, também em questões de idade, e informar esses atletas que já não entram mais nas minhas contas", afirmou Paiva.

No vídeo, o treinador enfatiza que nenhum dos dispensados sai com o peso nas costas pela eliminação na Libertadores ou a campanha irregular da equipe até aqui no Nacional.

"Tenho de ser honesto para com os jogadores. Eles merecem isso. Foram grandes profissionais, não tenho o que reclamar, só que eu tenho uma visão de jogo de que preciso de outras coisas, e vou à procura delas para o bem do Fortaleza. Os jogadores que estão saindo não são os culpados pela situação atual", disse.

Contratado sob status de protagonista, Deyverson apostou em seu estilo falastrão desde a chegada ao clube nordestino e prometeu levar o time à decisão da Libertadores. Diante da má fase da equipe, a sua irreverência não caiu no gosto da torcida e o desgaste só aumentou nos últimos meses.

No Fortaleza desde o fim de março, o atacante entrou em campo pela equipe em 26 oportunidades, marcou cinco gols e deu uma assistência. Contra o Velez Sarsfield, nesta terça-feira, na derrota de 2 a 0 para os argentinos, ele iniciou o confronto como titular, mas esteve longe de brilhar.

Para piorar, o lance que originou o segundo gol do adversário teve origem num passe errado de Deyverson no setor de meio-campo. O atleta acabou sendo substituído por Luccero na partida.