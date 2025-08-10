Remo garante primeiras medalhas do Brasil no Pan Júnior

Daniel Passold e João Ferreira garantiram primeiro ouro do Brasil no Pan Jr. Miriam Jeske / COB

As primeiras medalhas brasileiras nos Jogos Pan-Americanos Júnior vieram das águas. E elas chegaram nas três cores, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze no remo.

O primeiro pódio foi dourado. Na final do double skiff masculino, na Bahía de Asunción, Joao Vinicius Batista (Vasco da Gama-RJ) e Daniel Passold Filho (Clube Náutico América, de Blumenau — SC) dominaram a prova e venceram com o tempo de 6min31seg97.

— Foi incrível, a gente estava muito concentrado, iniciou a prova muito bem, muito relaxados. Passamos os primeiros mil metros e estávamos muito bem, na frente, então falei com ele: "Vambora, vem mais 20 remadas, mais 30 remadas". No final, a gente se manteve na primeira posição e chegou em primeiro. Estou muito feliz com o trabalho todo com o novo presidente, a nova comissão e por termos conseguido levar esse ouro para o Brasil — comemorou João Batista.

A prata foi para os chilenos Martín Arcos e Benito Rosa (6min33seg28) e o bronze ficou comos mexicanos José Navarro e Roberto Ahumada (6min34seg71).

Segunda medalha é de dupla do Flamengo

Logo depois foi a vez de Kayki Rocha e Miguel Marques, dupla do Flamengo (RJ), garantir o bronze na disputa do dois sem timoneiro. Eles completaram em 6min48seg35.

O ouro foi ganho pelos chilenos Pedro Labatut e Rodrigo Paz, com 6min42seg63, seguidos pelos paraguaios Nicolas Villalba e Nicolas Invernizzi, que marcaram 6min47seg99 para ficar com a prata.

Prata no oito

Andrei Jessé Alves (E) e Diogo Volkmann são atletas do União. Carol Coelho / CBR/Divulgação

E para fechar Andrei Jessé Alves e Diogo Volkmann (Grêmio Náutico União), Arthur Veiga (Flamengo-RJ), Daniel Passold Filho, Joao Vinicius Batista, Kayki Rocha, Miguel Marques, Marcelo Almeida (Botafogo-RJ) e o timoneiro Marcello Oliveira (Flamengo) garantiram a prata do oito com timoneiro, com o tempo de 5min45seg75.

A medalha dourada foi para o Chile, com 5min42seg26, e Cuba faturou o bronze a apenas0seg21 da equipe brasileira.

Dois quintos lugares

O Brasil ainda conseguiu dois quintos lugares. No single skiff feminino com Júlia Moreno (Corinthians-SP) com 8min19seg29. A prova foi vencida pela paraguaia Nicole Martínez, seguida pela chilena Felipa Rosas e pela uruguaia Cloe Callorda.

E no quatro sem feminino, Ana Julia Ferreira e Maria Fuhrmann, ambas do Flamengo (RJ), formadas no ProjetoRemar para o Futuro, de Pelotas, mais Giulia Renata, do Clube Náutico América, de Blumenau (SC), e Luiza Nazario, Clube Náutico Riachuelo, de Florianópolis (SC) fecharam com o tempo de 7min09seg99.

O pódio foi formado por Chile (6min40seg52), Paraguai (6min47seg46) e Canadá (6min48seg74).