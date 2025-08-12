Remo garante mais duas medalhas para o Brasil no Pan Júnior

Jennifer e Laura vibram com ouro. Felipe Zanca / Divulgação/Panam Sports /Via Xpress Media

O remo segue dando medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior e agora soma seis medalhas conquistadas, com dois ouros, uma prata e três bronzes.

Nesta terça-feira (12), na Bahía de Asunción, no Paraguai, o ouro foi garantido pelo double skiff feminino. Entrosadas, as remadoras do Flamengo (RJ) Jennifer Silva e Laura Pizarro garantiram o ouro com o tempo de 7min11seg17, com vantagem de mais de um segundo sobre o Chile, que levou a prata.

As chilenas Felipa Rosas e Antonia Liewald completaram em 7min12seg e as canadenses Jalyn Mowry e Tess Friar marcaram 7min23seg60 para completar os dois mil metros da prova.

Duas atletas do Remar para o Futuro conquistaram o bronze de oito

Meninas do oito com comemoram medalha. Confederação Brasileira de Remo / Divulgação

E a segunda medalha do dia veio com o oito com feminino. O barco brasileiro cruzou em terceiro os dois mil metros com 6min36seg59, superado por Chile (ouro) e Canadá (prata).

A equipe brasileira é formada por Ana Julia Ferreira e Maria Fuhrmann, atletas do Flamengo, que iniciaram a carreira no Projeto Remar para o Futuro, em Pelotas, Giulia Renata (Clube Náutico América, de Blumenau -SC), Isabella Gomes (Botafogo-RJ), Julia Moreno (Corinthians-SP), Luiza Nazario (Clube Náutico Riachuelo, de Florianópolis-SC), e a dupla campeã do double skiff, Jennifer Silva e Laura Pizarro, também remou no barco da timoneira Kauanne Alves (Vasco da Gama-RJ).

Demais resultados

O Brasil ainda participou da final do dois sem feminino e Ana Julia Ferreira e Maria Fuhrmann finalizaram em quarto lugar.

As brasileiras fecharam em 7min36seg22, enquanto as chilenas Camila Cofré e Emilia Liewald levaram o ouro com 7min21seg23, as paraguaias Nicole Martínez e Fiorela Rodríguez levaram a prata com 7min27seg71 e o bronze foi para as canadenses Ella McKinley Rilye Richardson, com 7min34seg63, para os dois mil metros de percurso.