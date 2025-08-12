Esportes

Em Assunção
Remo garante mais duas medalhas para o Brasil no Pan Júnior

Double skiff feminino foi ouro no campeonato e a equipe de oito feminino, com atletas do Remar para o Futuro, ganhou o bronze

André Silva

