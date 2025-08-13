Remo faz mais dois pódios, e Brasil ultrapassa 70 medalhas no Pan Júnior

A quarta-feira (13) em Assunção, no Paraguai, começou com o Brasil no pódio nos Jogos Pan-Americanos Júnior.
Nas duas primeiras finais do dia, uma prata e um bronze no remo, que tem seu último dia de disputas. A equipe brasileira agora soma oito medalhas, com dois ouros, duas pratas e quatro bronzes.
Single skiff
Marcelo Almeida (Botafogo-RJ) garantiu um bronze logo na primeira prova, o single skiff masculino. Em uma disputa com o argentino Santino Menin, que acabou levando a prata.
Natural do Rio de Janeiro, o remador de 22 anos fechou a prova em 7min11seg35 contra 7min09seg66 de Menin.
A medalha de ouro foi para o uruguaio Luciano García, que fez 7min06seg95, para os 2 mil metros.
Prata no four skiff feminino
O segundo pódio veio com o four skiff feminino, que primeiro travou disputa por posição com Argentina e Paraguai e, por último, ainda tentou alcançar o barco chileno, que acabou com o ouro.
A equipe formada por Isabella Gomes (Botafogo), Jennifer Silva e Lara Pizarro (Flamengo) e Julia Moreno (Corinthians) fechou em 6min49seg29 contra 6min46seg54 do Chile. As paraguaias ficaram com o bronze.
Últimas finais
Ainda nesta quarta, mais duas finais irão acontecer e com a presença de barcos brasileiros no four skiff masculino e oito com misto.
Quadro de medalhas
Com os dois pódios do remo, o Brasil chegou a 71 medalhas no Pan Júnior. São 36 de ouro, 14 de prata e 21 de bronze.