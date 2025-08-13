Remo brasileiro conquista duas pratas e encerra Pan Júnior com 10 medalhas

O barco do four skiff feminino. Victor Feldman / CBR/Divulgação

O remo brasileiro fez uma excelente campanha nos Jogos Pan-Americanos Júnior, no Paraguai. A delegação brasileira encerrou sua participação no evento com 10 medalhas conquistadas — duas de ouro, quatro de prata e quatro bronze.

Nesta quarta-feira (13), as últimas provas foram disputadas e após um bronze no single skiff masculino e uma prata no four skiff feminino, mais duas pratas foram garantidas.

Duas pratas para fechar a campanha

O barco brasileiro do four skiff masculino liderou boa parte da final, mas acabou sendo ultrapassado por Cuba, nos metros finais, e levou a prata.

A equipe de Arthur Veiga (Flamengo-RJ), Daniel Passold Filho (Clube Náutico América, de Blumenau-SC), João Vinicius Batista (Vasco da Gama-RJ) e Marcelo Almeida (Botafogo-RJ) fez 6min01seg75 e ficou a 0seg11 dos cubanos. O Chile garantiu o bronze.

Oito misto com participação gaúcha

O último pódio brasileiro veio na disputa mista do oito com Marcelo Oliveira, Ana Júlia Ferreira, Jennifer Silva, Lara Pizarro, Kayki Rocha, Miguel Marques e Maria Fuhrmann, todos do Flamengo, além de Andrei Jessé Alves e Diogo Volkmann, dupla do Grêmio Náutico União. Eles cruzaram a raia em 6min08seg52 e foram superados pelo Chile, ouro com 6min03seg21.