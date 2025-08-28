Relembre jogos históricos no Sessinzão, estádio idealizado pelo ex-prefeito de Tramandaí e Cidreira falecido nesta quinta-feira

Primeiro jogo do Sessinzão foi entre Inter e Ypiranga, pelo Gauchão de 1996. Silvio Ávila / Agencia RBS

Morreu nesta quinta-feira (28) o ex-prefeito de Tramandaí e de Cidreira, no Litoral Norte, Eloi Braz Sessim. Ele foi o idealizador do Sessinzão, Estádio Municipal de Cidreira, que foi palco de jogos de Grêmio e Inter entre o final dos anos 1990 e 2007.

Nomeado como Estádio Antônio Braz Sessim, em homenagem ao pai de Eloi, o local foi inaugurado em 1996 e abandonado ao longo do tempo.

Jogos históricos no Sessinzão

A primeira partida do Grêmio em Cidreira foi contra o Pelotas, pelo Gauchão de 1996. Silvio Ávila / Agencia RBS

Com capacidade para 18 mil pessoas — superior ao número de habitantes da cidade (17 mil segundo o Censo do IBGE de 2022) — o estádio foi inaugurado com um jogo entre Inter e Ypiranga, pelo Gauchão.

A primeira partida do Grêmio no campo em meio as dunas foi contra o Pelotas, dias depois, também pelo Estadual. O estádio recebeu diversos jogos da Dupla, mas nunca um Gre-Nal.

O campo também foi sede da extinta Copa Renner no ano de sua fundação. O torneio reuniu Grêmio, Sport, Nacional e Cerro Porteño — na final, os gremistas venceram os pernambucanos nos pênaltis. Em 1995, ídolos do Tricolor, como Paulo Nunes, Dinho e Carlos Miguel atuaram no estádio litorâneo.

Dois anos após a inauguração, ícones do futebol gaúcho e brasileiro, como Mauro Galvão e Dunga também atuaram por lá. Eles disputaram um amistoso defendendo as cores do Trianon.

Limbo e retorno

Entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, sem receber jogos oficiais ou eventos de grande porte regulares, o estádio ficou em um limbo. A falta de uso e de manutenção também abriu espaço para depredações. Em 2006, a prefeitura iniciou obras de revitalização no Sessinzão para receber jogos no ano seguinte.

O estádio, então, foi palco da abertura do Gauchão de 2007 e recebeu outros oito confrontos daquela edição do torneio. O Inter, recém campeão do mundo voltou a atuar em Cidreira, com nomes como Alexandre Pato e Fernandão na equipe. O Grêmio também, liderado pelo capitão Tcheco, e os atacantes Diego Souza e Carlos Eduardo.

Abandono e polêmicas

O Sessinzão foi alvo de depredações. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após o campeonato de 2007, com a falta de interesse da dupla Gre-Nal em jogar no local e dificuldades para promover eventos, o Sessinzão voltou a ser abandonado e foi alvo de depredações.

Produção: Leo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.











