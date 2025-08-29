Relembre as cinco maiores trocas da NFL neste século

Micah Parsons foi trocado pelos Cowboys. STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grandes trocas na NFL não são vistas regularmente. Na quinta-feira (28), no entanto, Dallas Cowboys e Green Bay Packers protagonizaram uma delas. Micah Parsons, um dos principais defensores da atualidade, foi enviado para os Packers.

O jogador de 26 anos assinou um novo contrato com a franquia, no valor de US$ 188 milhões (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual). A negociação torna o atleta mais bem pago da liga, excluindo quarterbacks.

Os Cowboys receberam em troca duas escolhas da primeira rodada do draft, além do defensive tackle Kenny Clark. Pela importância do jogador e os valores envolvidos na negociação, a troca de Parsons se tornou uma das maiores da história da NFL.

Relembre outras quatro grandes movimentações que ocorreram no século 21

Randy Moss nos Patriots

Um dos maiores recebedores da NFL também protagonizou grandes trocas. Randy Moss foi trocado três vezes na carreira, porém, a principal ocorreu em 2007.

Dois anos antes, ele havia sido trocado do Minnesota Vikings para o Oakland Raiders, por um grande pacote de jogadores e escolhas de draft. Em 2007, após duas temporadas ruins na nova equipe, os Patriots conseguiram trazê-lo por um valor baixo.

A franquia enviou apenas uma escolha de quarta rodada para ter um recebedor de alto nível e que foi fundamental para a campanha quase perfeita dos Patriots em 2007. A equipe venceu todos os jogos que disputou, exceto o Super Bowl.

Michael Vick e Ladainian Tomlinson

Uma grande troca que foi realizada no dia do draft de 2001. O San Diego Chargers tinha a primeira escolha e iam selecionar o quarterback Michael Vick, porém não chegaram a um acordo contratual com o jogador.

O Atlanta Falcons necessitava de um novo passador e tinha interesse na jovem promessa. A franquia enviou duas escolhas de draft e um jogador por Vick, que se tornou um jogador importante na liga, principalmente por ajudar na evolução da NFL para um estilo de ataque mais dinâmico.

No entanto, uma das escolhas enviadas para os Chargers se transformaram em Ladainian Tomlinson, que se tornou um dos grandes running backs da história do futebol americano.

Stefon Diggs para Buffalo

Em 2020, Stefon Diggs era um dos principais recebedores da NFL e atuava pelo Minnesota Vikings. Porém, ele decidiu que queria ir para um novo time, após mais uma campanha de fracasso da equipe em que estava.

Os Vikings aceitaram uma oferta dos Bills, que enviaram uma escolha de primeira rodada em 2020, bem como escolhas de quinta e sexta rodadas, e uma escolha de quarta rodada em 2021.

A primeira dessas escolhas, contudo, foi muito boa para os Vikings, que selecionaram Justin Jefferson, que atualmente é considerado o melhor recebedor da NFL. Nos Bills, Diggs teve boas temporadas ao lado de Josh Allen, mas voltou a fracassar nos playoffs.

Stafford por Goff

Uma troca entre quarterbacks, que pode ser considerada positiva para ambos os lados. O Los Angeles Rams tinha perdido o Super Bowl em 2019 e o técnico Sean McVay viu que precisava de um novo quarterback, após três temporadas com Jared Goff.

Em 2021, os Rams foram atrás de Matthew Stafford, um jogador mais veterano e que não conseguia disputar jogos grandes com o Detroit Lions. Goff foi enviado, junto das escolhas de primeira rodada de 2022 e 2023, além de uma escolha de terceira rodada de 2021.

O sacrifício valeu a pena para os Rams, que venceram o Super Bowl em 2022. No entanto, os Lions também se deram bem, pois recuperaram Goff e adicionaram bons jogadores ao elenco. Detroit voltou a ser competitivo e bateu na trave duas vezes para chegar ao Super Bowl.

