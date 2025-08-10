Reforçado, Liverpool disputa com Crystal Palace o 1º título da temporada

O reforçado Liverpool de Arne Slot é o grande favorito para levantar o primeiro título da temporada inglesa, a Supercopa da Inglaterra, contra o modesto Crystal Palace, neste domingo.

Apesar de conquistar o 20 títulos da Premier League na temporada passada - igualando o recorde do Manchester Unioted - a quatro rodadas do fim, os 'Reds' não se acomodaram e até agora gastaram mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,17 bilhões pela cotação atuial) no mercado de transferências europeu.

Os novos contratados Florian Wirtz e Hugo Ekitike no ataque, e Milos Kerkez e Jeremie Frimpong na defesa, podem ter em Wembley sua primeira oportunidade de cativar a torcida do Liverpool.

A tradicional partida que abre a temporada na Inglaterra coloca frente a frente os campeões da Premier League e da Copa da Inglaterra da temporada anterior.

"Normalmente, você precisa jogar muitas partidas antes de ganhar qualquer coisa", disse Slot na coletiva de imprensa antes do jogo.

"Agora temos a chance de ganhar algo no início da temporada. Infelizmente, estamos enfrentando um time muito bom, o Crystal Palace, que é muito difícil de derrotar".

"Eles mostraram isso na última final (da Copa da Inglaterra)", lembrou o técnico holandês.

O Palace, de Londres, disputará sua primeira Supercopa da Inglaterra após derrotar o Manchester City por 1 a 0 em maio e conquistar a Copa da Inglaterra pela primeira vez.

No entanto, a euforia dos 'Eagles' sofre um golpe após o rebaixamento da Liga Europa (a segunda competição mais importante da Uefa) para a Conference League (terceira) devido a uma violação das regras de multipropriedade do clube.

O empresário americano John Textor possuía participação no Palace e também é acionista majoritário do francês Lyon, que também se classificou para a Liga Europa.

Embora Textor tenha vendido suas ações para Woody Johnson, proprietário do New York Jets, a Uefa considerou que o modesto clube londrino não cumpriu os prazos estabelecidos.

De acordo com as regras de multipropriedade da Uefa, o Lyon manteve sua vaga na Liga Europa, por ter terminado seu campeonato (6º) à frente do Palace (12º) na Premier League na temporada passada.

Mas o time inglês recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte.

- Homenagem a Diogo Jota -

Ao contrário da atuação do Liverpool no mercado de transferências, o adversário deste domingo gastou no apenas 2 milhões de libras (R$ 14,6 milhões) no lateral-esquerdo croata Borna Sosa e no goleiro argentino Walter Benítez, que chega como reserva.

Mas o clube do sul de Londres merece crédito por ter conseguido manter seus melhores jogadores até o momento, apesar do interesse de clubes ingleses e europeus.

O próprio Liverpool está de olho no capitão do Palace, Marc Guehi, enquanto Eberechi Eze tem sido cotado como possível reforço do Arsenal.

O técnico Oliver Glasner confirmou que ambos os jogadores serão titulares em Wembley e expressou confiança de que sua equipe pode subir na classificação da Premier League nesta temporada, após um início ruim no ano passado, que os impediu de terminar na metade superior da tabela.

"Começamos em um nível completamente diferente, com uma mentalidade diferente em comparação ao ano passado", disse Glasner.

Antes do início do jogo, será prestada uma homenagem a Diogo Jota, o atacante português do Liverpool que morreu no mês passado em um acidente de carro na Espanha, aos 28 anos.

O lema "Forever 20", uma referência ao número da camisa de Jota, agora aposentado, estará nas camisas do clube nesta temporada.