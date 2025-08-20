Laudo pericial recomenda aprovação da recuperação judicial do Brasil-Pel

Brasil-Pel precisa resolver questões na Justiça antes de buscar nov Jefferson Botega / Agencia RBS

A recuperação judicial do Brasil de Pelotas deve ser aprovada a qualquer momento. Na última segunda-feira (18), um laudo pericial da empresa Feversani, Pauli & Santos recomendou à Justiça o aceite do pedido, formalizado no começo do mês.

A empresa de Santa Maria, nomeada pelo juiz Alexandre Moreno Lahude, do Juizado Regional Empresarial da Comarca de Pelotas, analisou os documentos fornecidos pelo Xavante e elaborou o laudo, de 80 páginas, recomendando a decisão do magistrado.

"Entende-se pela possibilidade de deferimento do processamento da Recuperação Judicial, sobretudo se considerada a previsão da Lei da SAF, que expressamente permite o ajuizamento da Recuperação Judicial por clubes de futebol", diz o documento.

Procurado pela reportagem, o Brasil de Pelotas garante que irá se manifestar somente após a decisão final da Justiça.

Próximos passos

A partir da recomendação, o magistrado deve tomar sua decisão sobre aceitar ou não o processo de recuperação judicial. Caso a decisão seja favorável, o clube terá suas dívidas cíveis e trabalhistas suspensas por 180 dias, prazo que o Xavante terá para apresentar um plano de recuperação judicial – com um cronograma de pagamento para os credores.

O plano deverá descrever as medidas que o clube adotará para se recuperar, pagar os credores e evitar a falência. Esse cronograma será fiscalizado por um administrador judicial, que será nomeado pelo juiz Alexandre Moreno Lahude.

Clube poderá se transformar em SAF

A recuperação judicial é considerada fundamental para viabilizar um ambiente seguro e atrativo para a chegada de uma proposta para transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).