Rebeca Andrade anuncia que não vai mais competir no solo: "Estou cuidando da minha saúde física e mental"

Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas na última Olimpíada e se tornou a maior medalhista do Brasil. Alexandre Loureiro / COB/ Divulgação

A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil, anunciou nesta terça-feira (12), em palestra na Rio Innovation Week (RIW), que não vai mais competir no solo. A atleta explicou que a modalidade é a que tem maior impacto e que ela precisa poupar seu corpo para garantir uma carreira mais longeva.

— Eu não vou mais fazer solo. O solo é o que causa mais impacto — afirmou a ginasta, que ainda completou:

— Tem 21 anos que faço ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho, uma em cada pé. (Parar de fazer solo) vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos.

Mundial de ginástica

Rebeca explicou que, embora pretenda competir no Mundial de Ginástica Artística deste ano, em outubro, em Jacarta, na Indonésia, o foco maior da sua preparação é para os mundiais de 2026 e de 2027, sobretudo este último, que vale vaga para as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

— Este ano, estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando tão forte — explicou Rebeca, que ainda ressaltou:

— Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente.

Ela garantiu que o seu joelho estará em ótimas condições para a competição em Los Angeles.

— Tá agourando meu joelho? — brincou com o jornalista que perguntou sobre as próximas Olimpíadas. Ela garantiu:

— Ele vai estar inteiro.

Marca histórica na Olimpíada de Paris

Rebeca Andrade ficou com o ouro no solo na Olimpíada de Paris. GABRIEL BOUYS / AFP

Simpática e sorridente, Rebeca relembrou o pódio histórico na Olimpíada de Paris, no ano passado, formado apenas por mulheres negras, que compartilhou com Simone Biles e Jordan Chiles.

As três competiram no solo e levaram, respectivamente, medalha de ouro, prata e bronze. As americanas Biles e Chiles, cientes do esforço da brasileira para levar o primeiro lugar, fizeram uma reverência a ela, quando subiu ao pódio, uma imagem que entrou para a história.

— Foi um momento muito especial aquele pódio com três mulheres pretas — relembrou Rebeca.

Ela ainda comentou sobre o momento em que viu as adversárias a reverenciando:

— A representatividade a grandiosidade daquele momento foi enorme, não só para mim, mas também para elas. Não estava esperando o que aconteceu no pódio, elas combinaram na hora, (a reverência), e fiquei muito feliz com o carinho gigantesco.

Relação com Simone Biles

Rebeca Andrade contou que o clima entre as maiores ginastas do mundo é muito bom e que Simone Biles sempre a apoiou, desde 2018, quando ela ainda se recuperava de uma das primeiras cirurgias no joelho.

— Ela se sentou do meu lado, falou que gostava muito de mim, que era para eu não desistir porque tinha muito potencial — lembrou Rebeca.

A ginasta brasileira, que é a maior medalhista olímpica do Brasil com seis (dois ouros, três pratas e um bronze), ainda comentou sobre a relação com a americana em dias de competição.