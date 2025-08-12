Esportes

Ginástica artística

Rebeca Andrade anuncia que não vai mais competir no solo: "Estou cuidando da minha saúde física e mental"

Brasileira de 26 anos ainda comentou sobre a relação com a ginasta americana Simone Biles

Estadão Conteúdo

Zero Hora

