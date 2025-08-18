Real Madrid x Osasuna, pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Real Madrid e Osasuna se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h, pela primeira rodada da La Liga. O jogo ocorre no Santiago Bernabéu, em Madri.
Escalações para Real Madrid x Osasuna
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso
Osasuna: Herrera; Catena, Boyomo e Cruz; Roseir, Torró, Moncayola e Bretones; García, Oroz e Budimir. Técnico: Alessio Lisci
Onde assistir a Real Madrid x Osasuna
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.