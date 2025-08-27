Real Madrid x Mallorca pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Real Madrid e Mallorca se enfrentam neste sábado (30), às 14h, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo ocorre no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.
Escalações para Real Madrid x Mallorca
Real Madrid: Courtois; Carvajal (Alexander Arnold), Rüdiger, Huijsen e Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler (Brahim Díaz), Rodrygo (Mastantuono) e Vini Jr.; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Mallorca: Román; Morey, Valjent, Raíllo e Mojica; Sánchez, Mascarell, Sergi Darder, Pablo Torre e Asano; Joseph. Técnico: Jagoba Arrasate.
Arbitragem para Real Madrid x Mallorca
Ainda não foi divulgada.
Onde assistir a Real Madrid x Mallorca
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.