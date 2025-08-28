Rayo Vallecano x Barcelona pela La Liga: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Rayo Vallecano x Barcelona se enfrentam neste domingo (31), às 16h30min, pela terceira rodada de La Liga. O jogo ocorre na Estádio de Vallecas, em Madrid, na Espanha.
Escalações para Rayo Vallecano x Barcelona
Rayo Vallecano: Justin Fernández (ou Batalla); Ratiu, Lejeune, Pablo Díaz e Balliu (ou Chavarría); Unai López, Ciss, Álvaro García, Isi Palazón, Jorge de Frutos; Sergio Camello. Técnico: Iñigo Pérez.
Barcelona: Joan García; Éric García, Araújo, Cubarsí e Balde; Casadó, Pedri e Raphinha; Lamine Yamal, Ferrán Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick.
Onde assistir a Rayo Vallecano x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.