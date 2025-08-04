Rashford marca o primeiro pelo Barcelona em goleada sobre o Daegu em Seul

Em seu último compromisso na turnê asiática de pré-temporada, o Barcelona goleou o Daegu FC por 5 a 0, nesta segunda-feira, em Seul, e fechou com autoridade a sequência de amistosos no continente. A atuação dominante serviu não apenas para reforçar os sinais positivos do time de Hans-Dieter Flick no processo de reformulação, como também marcou o primeiro gol de Marcus Rashford com a camisa do clube.

Recém-contratado por empréstimo junto ao Manchester United, o atacante inglês entrou na etapa final e deixou sua marca aos 19 minutos, após receber passe de Eric García na área. Com espaço, bateu firme de perna direita, sem chances para o goleiro Han Tae-Hee. O gol foi a consagração de uma atuação segura e coletiva do time, além de um indicativo da rápida adaptação de Rashford à proposta de jogo catalã.

Antes disso, o Barcelona já havia construído larga vantagem. Gavi, com boa movimentação entre as linhas, abriu o placar aos 20 em finalização precisa da entrada da área. Seis minutos depois, Lewandowski apareceu bem posicionado para completar cruzamento rasteiro de Gerard Martín. Ainda no primeiro tempo, Gavi anotou o segundo dele após bela enfiada de Koundé, com cavadinha por cima do goleiro.

O domínio continuou mesmo com as substituições promovidas após o intervalo. O quarto gol saiu em jogada bem trabalhada entre Dani Olmo e o jovem Toni Fernández, que finalizou de esquerda da entrada da área. O Barcelona manteve o controle do ritmo e explorou a fragilidade defensiva do adversário, que praticamente não levou perigo ao gol defendido por Peña.

Com o elenco sendo testado e jovens ganhando espaço ao lado de jogadores experientes, a equipe de Flick dá sinais de entrosamento acelerado. A movimentação ofensiva e as trocas de posição no meio-campo chamaram atenção ao longo da partida, com destaque também para a atuação de Lamine Yamal, decisivo na construção do primeiro gol.

O Barcelona volta a campo no próximo sábado, dia 10, diante do Como, da Itália, na final do Troféu Joan Gamper, em jogo que marcará a apresentação oficial do elenco diante da torcida.