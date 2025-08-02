Rafael Câmara chega em 8º na corrida sprint do GP da Hungria e se aproxima do título da F-3

Rafael Câmara sair[a na pole no domingo. Trident MotorSport / Divulgação

O brasileiro Rafael Câmara está cada vez mais perto de se sagrar campeão da Fórmula 3, uma das principais categorias de acesso à Fórmula 1, neste final de semana, quando será disputada a penúltima etapa da temporada, o GP da Hungria, em Budapeste.

O pernambucano de 20 anos largou em 12º lugar na corrida sprint da madrugada deste sábado (2), em Hungaroring, fez boas ultrapassagens e terminou em oitavo lugar, garantindo mais três pontos no campeonato. Ele sai na pole position na corrida principal, com largada prevista para às 3h30 (de Brasília) deste domingo (3).

Com o resultado, o piloto da equipe Trident chegou a 129 pontos na tabela, abrindo 31 de vantagem sobre o segundo colocado, o búlgaro Nikola Tsolov. Os principais adversários de Câmara, Tsolov (98 pontos) e Tramnitz (93 pontos), terminaram a sprint em 17º e 15º, respectivamente, e ficaram sem pontos.

Câmara precisa abrir 40 pontos de vantagem após a etapa da Hungria para conquistar o título antecipado da F-3. Mesmo se não confirmar o título neste fim de semana, Câmara ainda terá uma última chance na etapa final, em Monza, na Itália, no dia 7 de setembro.

A campanha de Rafael Câmara até aqui na competição conta com três vitórias, todas em corridas principais, quatro pódios e seis provas no Top 5.

Sprint

A sprint disputada neste sábado foi vencida pelo tailandês Tasanapol Inthraphuvasak, da Campos Racing.