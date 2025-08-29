Racismo contra brasileiros na Argentina revolta polo aquático: 'Árbitro disse para acostumar'

O time de polo aquático do Sesi-SP estava praticamente garantido na final da Superliga Sul-Americana, no último fim de semana. A equipe vencia o Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (Geba Waterpolo) por seis gols de vantagem e teve em um pênalti a chance de ampliar o placar. O lance, porém, foi seguido por uma ofensa racista por parte de um jogador argentino. O desfecho da situação foi o time paulista e o outro finalista, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), desistirem do campeonato.

O desenrolar do caso, porém, não foi tão simples. Após a injúria, atletas do Sesi-SP questionaram o adversário. Um jogador que estava no banco de reservas foi até o árbitro explicar que se tratava de um caso de racismo. Ele teve apoio do técnico do Sesi.

"A arbitragem disse que tínhamos de estar acostumados. Que 'aqui é normal'", contou ao Estadão o gerente de Esporte e Lazer do Sesi-SP, André Avallone. Ele acompanhava a partida da arquibancada, mas já imaginou do que se tratava a situação quando viu o começo da confusão.

O jogo, que tinha cerca de um minuto para ser finalizado, seguiu e foi encerrado, com vitória do Sesi por 17 a 12. Ao fim, não foi cumprido o protocolo em que os jogadores se cumprimentam. A decisão partiu da comissão do Sesi, para evitar conflitos.

O atleta responsável pela ofensa, junto do treinador do Geba, se aproximou dos brasileiros para pedir desculpas. Avallone conta que foi explicado a eles que não era o momento apropriado para isso. A delegação do Sesi cobrou a organização sobre o caso. "Eu disse que precisávamos ser duro com isso. Foi um crime", relata Avallone.

Quando as súmulas das partidas do dia foram publicadas, não houve menção sobre a situação. "Nossa grande decepção foi que não relataram nada", lamentou o gerente.

A organização informou que o Sesi deveria, então, formalizar uma denúncia, o que foi feito prontamente. A final estava prevista para 13h de domingo. Às 11h, sem retorno, o Sesi comunicou que não jogaria a decisão.

Meia hora depois, o atleta responsável pela injúria foi suspenso. Ele estava na piscina, em aquecimento para a disputa do terceiro lugar, e foi retirado. O Sesi não recuou da decisão anterior. A ABDA acompanhou a equipe.

O time do Fluminense acabou declarado campeão. Na semifinal, a equipe carioca perdeu por 16 a 14 para a ABDA, e ganhou do Gimnasia y Esgrima (ARG) por 14 a 12 na disputa pelo terceiro lugar, herdando o título não disputado. Os atletas cariocas protestaram com o punho em riste no pódio.

SESI FAZ COBRANÇA JUDICIAL E COBRA POR "LETRAMENTO RACIAL" DE ORGANIZAÇÕES

Em solo brasileiro, foi registrado um boletim de ocorrência. O departamento jurídico do Sesi conduz o caso. "Estamos trabalhando nisso para tomar providências, não só criminal, mas principalmente esportiva", diz Avallone.

"O que a gente espera é que as organizações estejam preparadas para esses casos. O letramento não pode ser feito somente com os atletas. As confederações também precisam saber em que mundo estamos hoje", opina.

O Sesi não planeja boicotar outras competições sul-americanas. O entendimento é de que isso prejudicaria os próprios atletas. "Por culpa de uma organização e um jovem, não posso prejudicar a vida dos 15 trabalhadores do polo aquático hoje".

Neste fim de semana, o time principal disputa uma etapa da Liga Nacional. Já nos primeiros sábado e domingo de setembro, há a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, em que o atleta que sofreu a ofensa na Argentina vai atuar.

"É um garoto que começou com a gente. Nosso time é 100% formado no Sesi. Todos passaram por letramento, curso antirracismo do COB (Comitê Olímpico do Brasil). Atuaram da forma correta como nós havíamos explicado", conta Avallone, que argumenta: "Não podemos esperar que o outro faça. Você viu, tem de ir la, denunciar, apontar, em todos os aspectos de diversidade, misoginia. Os meninos tomaram a atitude correta".

Em nota, a Confederação Sul-Americana de Desportos Aquáticos (Consada) disse que "repudia qualquer forma de discriminação, seja ela racial, étnica, de gênero ou qualquer outra natureza, especialmente no âmbito esportivo".