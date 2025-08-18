Racing x Peñarol pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Racing e Peñarol se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h30min, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda.
Escalações para Racing x Peñarol
Racing: Arias; Di Cesare, Sosa, Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Vergara, Martinez. Técnico: Gustavo Costas.
Peñarol: Cortes; Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Trindade, Sosa, Remedi; Cabrera, Silvera, Leo Fernández. Técnico: Diego Aguirre.
Arbitragem para Racing x Peñarol
Wilmar Roldan, auxiliado por Jhon Leon e Jhon Gallego (trio colombiano). VAR: Juan Lara (CHI).
Onde assistir a Racing x Peñarol
A partida será transmitida ao vivo na Paramount+.