Quem são os 32 quarterbacks titulares da NFL para a temporada 2025/2026

Joe Burrow é o titular absoluto dos Bengals. SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A temporada 2025/2026 da NFL, que começa no dia 4 de setembro, promete muitas emoções. Entre os 32 quarterbacks titulares, as possibilidades são diversas. Apesar de ter nomes com a titularidade garantida, há passadores ameaçados, outros se desenvolvendo, e as novidades na posição.

Apenas um quarterback recrutado no draft 2025 deve ser titular. Outros cinco nomes mudaram de time em relação a última temporada. Veja abaixo mais detalhes sobre os passadores que devem começar jogando na Semana 1:

Os garantidos

Josh Allen, dos Bills, é o atual MVP. GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

São os quarterbacks considerados titulares absolutos, os quais são talentosos e já se provaram valiosos na NFL. Destaque para os MVPs: Patrick Mahomes, Lamar Jackson e Josh Allen (atual vencedor). O atual campeão, pelos Eagles, é Jalen Hurts.

Josh Allen - Buffalo Bills

Patrick Mahomes - Kansas City Chiefs

Lamar Jackson - Baltimore Ravens

Joe Burrow - Cincinnati Bengals

Jalen Hurts - Philadelphia Eagles

Jayden Daniels - Washington Commanders

C.J. Stroud - Houston Texans

Justin Herbert - Los Angeles Chargers

Brock Purdy - San Francisco 49ers

Matthew Stafford - Los Angeles Rams

Jared Goff - Detroit Lions

Jordan Love - Green Bay Packers

Baker Mayfield - Tampa Bay Buccaneers

Novidades para a temporada

Aaron Rodgers é novidade nos Steelers. JOE SARGENT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

São os quarterbacks que trocaram de time, como Smith, Rodgers, Wilson, Fields e Darnold. Há também Cam Ward, que será o único novato titular. McCarthy também pode ser considerado novato, visto que se machucou antes da temporada passada começar e não atuou pelos Vikings.

Nos casos de Flacco e Rattler, o fator novidade é por eles serem titulares pela falta de melhores opções em seus respectivos times.

Geno Smith - Las Vegas Raiders

Sam Darnold - Seattle Seahawks

Aaron Rodgers - Pittsburgh Steelers

Russell Wilson - New York Giants

Justin Fields - New York Jets

Cam Ward - Tennessee Titans

J.J. McCarthy - Minnesota Vikings

Joe Flacco - Cleveland Browns

Spencer Rattler - New Orleans Saints

Os ameaçados

Dak Prescott tem alto salário e não corresponde nos Cowboys. SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

São os quarterbacks que estão com o emprego e a titularidade em jogo nesta temporada. Todos os nomes estão há mais de dois anos na NFL. Alguns já tiveram bons momentos, enquanto outros ainda não se provaram. Em todos os casos, o tempo está acabando.

Tua Tagovailoa - Miami Dolphins

Anthony Richardson - Indianapolis Colts

Trevor Lawrence - Jacksonville Jaguars

Dak Prescott - Dallas Cowboys

Kyler Murray - Arizona Cardinals

Bryce Young - Carolina Panthers

Em desenvolvimento

Calleb Williams foi a aposta dos Bears em 2024. GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

São os quarterbacks segundanistas e que terão que mostrar evolução em relação ao primeiro ano, como Maye, Nix e, principalmente Williams — primeira escolha geral do draft 2024. No caso de Penix, ele não foi titular dos Falcons no início da última temporada, mas assumiu o posto na metade, e terá a oportunidade de começar em 2025.

Drake Maye - New England Patriots

Bo Nix - Denver Broncos

Caleb Williams - Chicago Bears

Michael Penix - Atlanta Falcons

Assista ao PrimeCast com a tierlist dos quarterbacks da NFL