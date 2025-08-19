Quem são os 32 quarterbacks titulares da NFL para a temporada 2025/2026

A temporada 2025/2026 da NFL, que começa no dia 4 de setembro, promete muitas emoções. Entre os 32 quarterbacks titulares, as possibilidades são diversas. Apesar de ter nomes com a titularidade garantida, há passadores ameaçados, outros se desenvolvendo, e as novidades na posição.
Apenas um quarterback recrutado no draft 2025 deve ser titular. Outros cinco nomes mudaram de time em relação a última temporada. Veja abaixo mais detalhes sobre os passadores que devem começar jogando na Semana 1:
Os garantidos
São os quarterbacks considerados titulares absolutos, os quais são talentosos e já se provaram valiosos na NFL. Destaque para os MVPs: Patrick Mahomes, Lamar Jackson e Josh Allen (atual vencedor). O atual campeão, pelos Eagles, é Jalen Hurts.
- Josh Allen - Buffalo Bills
- Patrick Mahomes - Kansas City Chiefs
- Lamar Jackson - Baltimore Ravens
- Joe Burrow - Cincinnati Bengals
- Jalen Hurts - Philadelphia Eagles
- Jayden Daniels - Washington Commanders
- C.J. Stroud - Houston Texans
- Justin Herbert - Los Angeles Chargers
- Brock Purdy - San Francisco 49ers
- Matthew Stafford - Los Angeles Rams
- Jared Goff - Detroit Lions
- Jordan Love - Green Bay Packers
- Baker Mayfield - Tampa Bay Buccaneers
Novidades para a temporada
São os quarterbacks que trocaram de time, como Smith, Rodgers, Wilson, Fields e Darnold. Há também Cam Ward, que será o único novato titular. McCarthy também pode ser considerado novato, visto que se machucou antes da temporada passada começar e não atuou pelos Vikings.
Nos casos de Flacco e Rattler, o fator novidade é por eles serem titulares pela falta de melhores opções em seus respectivos times.
- Geno Smith - Las Vegas Raiders
- Sam Darnold - Seattle Seahawks
- Aaron Rodgers - Pittsburgh Steelers
- Russell Wilson - New York Giants
- Justin Fields - New York Jets
- Cam Ward - Tennessee Titans
- J.J. McCarthy - Minnesota Vikings
- Joe Flacco - Cleveland Browns
- Spencer Rattler - New Orleans Saints
Os ameaçados
São os quarterbacks que estão com o emprego e a titularidade em jogo nesta temporada. Todos os nomes estão há mais de dois anos na NFL. Alguns já tiveram bons momentos, enquanto outros ainda não se provaram. Em todos os casos, o tempo está acabando.
- Tua Tagovailoa - Miami Dolphins
- Anthony Richardson - Indianapolis Colts
- Trevor Lawrence - Jacksonville Jaguars
- Dak Prescott - Dallas Cowboys
- Kyler Murray - Arizona Cardinals
- Bryce Young - Carolina Panthers
Em desenvolvimento
São os quarterbacks segundanistas e que terão que mostrar evolução em relação ao primeiro ano, como Maye, Nix e, principalmente Williams — primeira escolha geral do draft 2024. No caso de Penix, ele não foi titular dos Falcons no início da última temporada, mas assumiu o posto na metade, e terá a oportunidade de começar em 2025.
- Drake Maye - New England Patriots
- Bo Nix - Denver Broncos
- Caleb Williams - Chicago Bears
- Michael Penix - Atlanta Falcons