Quem é Tomas Machac, próximo adversário de João Fonseca no US Open

Tcheco eliminou italiano Luca Nardi na primeira rodada. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA,AFP

O adversário de João Fonseca na segunda rodada do US Open está definido. O brasileiro irá encarar o número 22 do mundo no ranking da ATP, o tcheco Tomas Machac.

Para chegar à segunda rodada, Machac superou o italiano Luca Nardi. Assim como João Fonseca fez com Miomir Kecmanovic, a eliminação também foi em sets diretos.

Nascido em outubro de 2000, Machac iniciou no esporte aos cinco anos. Estreou no circuito da ATP em 2017 e, três anos depois, venceu seu primeiro ATP.

Machac começou a disputar Grand Slam em 2021. No ano seguinte, enfrentou uma lesão na costela. No ano passado, viveu seu melhor momento na carreira, ao chegar em fases relevantes em torneios ATP 500.

Campeão olímpico ao lado da ex-namorada

Um dos principais momentos de Machac aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Ao lado de Katerina Siniakova, os dois conquistaram o ouro no tênis nas duplas mistas.

Os dois namoravam desde 2020. Mas, três semanas antes da competição, terminaram o relacionamento. Os dois disputaram a competição, conquistaram o título e ainda selaram o pódio com um beijo.