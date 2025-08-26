Quem é Rio Ngumoha, jovem de 16 anos que fez gol da vitória do Liverpool contra o Newcastle na Premier League

Reds venceram por 3 a 2 nesta segunda-feira. ANDY BUCHANAN / AFP

Com emoção até o final, o Liverpool venceu o Newcastle por 3 a 2 nesta segunda-feira (25) pela segunda rodada da Premier League. O gol da vitória saiu do pés de um herói inesperado: Rio Ngumoha, 16 anos, que entrou aos 50 minutos do segundo tempo.

O empate seguia até o último minuto do jogo quando Rio Ngumoha marcou e transformou o resultado em vitória para o Liverpool. Ele havia entrado em campo apenas quatro minutos antes, no lugar de Gakpo.

Com o gol, a promessa dos Reds se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar em uma partida de Premier League e o mais novo da história do Liverpool. Na pré-temporada, em Hong Kong, ele já havia chamado a atenção da imprensa esportiva da Inglaterra.

O técnico do Liverpool, Arne Slot, elogiou a habilidade de finalização de Rio após o jogo:

— Rio consegue finalizar muito bem para sua idade. Eu ouvi alguém dizer no vestiário que teria dado um toque antes de chutar, mas ele é tão confiante. Para sua idade, ele realmente chuta bem.

Inglês com dupla-nacionalidade nigeriana, Rio Bass Ray Ngumoha nasceu em 29 de agosto de 2008. O atacante surgiu nas categorias de base do Chelsea na temporada 2022-2023 e se transferiu para o Liverpool em setembro de 2024.

Desde que chegou, o jovem participou de 27 jogos na base dos Reds, marcou três gols e deu quatro assistências. Rio também tem passagem pela seleção inglesa sub-17.

Confira o gol de Rio Ngumoha contra o Newcastle